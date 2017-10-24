Полина Дерипаска оказалась владелицей 6,9% En+

Акции компании примерно на $500–600 млн она получила прямо перед IPO

Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: Олег Дерипаска взял жену в бизнес

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Уже до конца года Полина Дерипаска может получить на свой пакет $7,5 млн дивидендов Артем Житенев / РИА новости

Полина Дерипаска контролирует 6,9% акций En+, сообщила компания в проспекте к IPO на Лондонской бирже. Сделка запланирована на начало ноября. В ходе IPO сама En+ рассчитывает привлечь $1 млрд, структуры Олега Дерипаски продадут бумаги еще на $0,5 млрд. Перед сделкой компания оценила себя в $7–8,5 млрд. Соответственно, долю Полины Дерипаски можно оценить в $500–600 млн.

En+ – крупнейший актив Дерипаски. Компания владеет 48,13% акций одного из крупнейших в мире производителей алюминия – UC Rusal и 100% акций крупного производителя электроэнергии «Евросибэнерго», среди активов которой крупные ГЭС – Красноярская, Братская и Усть-Илимская.