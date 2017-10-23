ВТБ может выйти из капитала En+

Пут-опцион на продажу 4,35% у банка есть до середины декабря 2018 года

Если ВТБ продаст En+ до размещения или сразу после, то за 6 лет «ВТБ капитал» может потерять от $130 млн до $200 млн Максим Стулов / Ведомости

ВТБ может объявить владельцам En+ о реализации пут-опциона на продажу 4,35% пакета компании, говорится в проспекте En+ к IPO, с которым ознакомился «Интерфакс».

Согласно проспекту, если ВТБ решит продать структурам Олега Дерипаски свой пакет, он должен уведомить компанию-мажоритария Eastern Carriers Trading Limited за 5 рабочих дней до 13 декабря 2018 г. В свою очередь, Eastern Carriers Trading может инициировать обратный выкуп акций En+ у ВТБ в любой момент.

Структуры Дерипаски – B-Finance Limited и Basic Element Limited – заложили по этой форвардной сделке в ВТБ 7,7% акций En+, гарантируя исполнение обязательств Eastern Carriers Trading. По другим кредитным соглашениям с ВТБ, где B-Finance и Basic Element выступают гарантами, заложено еще 24,85% En+. Таким образом, в сумме в ВТБ заложено 32,55% акций компании.

С понедельника начинается road show En+ и формирование книги заявок в рамках сделки, процесс будет завершен в начале ноября, после чего компания объявит цену размещения, сообщила компания в понедельник на LSE. Диапазон цены размещения в рамках IPO En+ Group plc определен в $14–17 за GDR.

Акционеры En+ рассчитывают привлечь в ходе IPO $500 млн, а сама компания – $1 млрд, большую часть средств En+ намерена направить на погашение долгов, говорится в проспекте, с которым ознакомился «Интерфакс».

«ВТБ капитал» купил этот пакет в 2011 г. за $500 млн у компании «Базовый элемент», которая управляет активами Олега Дерипаски. Тогда компания для сделки оценивалась в $11,5 млрд. Сейчас к IPO En+ оценена в $7–8,5 млрд исходя из диапазона цены в рамках IPO, объем сделки может составить 15,8–18,8% капитала, сообщила компания.

Если ВТБ продаст En+ до размещения или сразу после, то за 6 лет «ВТБ капитал» может потерять от $130 млн до $200 млн.

«Мы видим большой потенциал роста En+ Group, который связан в первую очередь с развитием сотрудничества между Россией и Китаем в области энергетики, металлургии и горнорудной промышленности», – объяснял в 2011 г. председатель совета директоров «ВТБ капитала» Юрий Соловьев.

Структура Glencore Amokenga Holdings Limited обменяет принадлежащие ей 8,75% акций UC Rusal на расписки ее материнской компании En+ (владеет 48,13% алюминиевого холдинга), говорится в сообщении En+. Обмен после получения всех необходимых разрешений регуляторов будет произведен по цене IPO, которое En+ собирается провести в начале ноября на Лондонской бирже. Бумаги UC Rusal для конвертации будут оценены по средней цене на Гонконгской бирже за предыдущие 60 торговых дней.

Якорным инвестором при IPO может стать CEFC, которая может выкупить до 5% пакета En+, еще один перспективный инвестор – катарский инвестфонд QIA, рассказывали источники «Ведомостей».