Glencore обменяет акции UC Rusal на бумаги En+

Олег Дерипаска готовится к противостоянию с миноритарными акционерами UC Rusal Simon Dawson / Bloomberg

Glencore обменяет принадлежащие ему 8,75% акций UC Rusal на расписки ее материнской компании En+ (владеет 48,13% алюминиевого холдинга). Об этом говорится в сообщении En+. Обмен, после получения всех необходимых разрешений регуляторов, будет произведен по цене IPO, которое En+ собирается провести в начале ноября на Лондонской бирже.

«То, что Glencore предложил конвертировать его долю UC Rusal в акции En+, это признание уникальности нашего инвестиционного случая и сильной бизнес позиции», - приводятся в сообщении слова гендиректора En+ Максима Сокова. «Мы рады получить поддержку такого уважаемого партнера, известного на глобальных сырьевых рынках. Мы и дальше будем искать возможности работать с Glencore и использовать его непревзойденный опыт для развития нашего бизнеса», - отметил Соков.

Исходя из оценки En+ для IPO в $7-8 млрд Glencore за свой пакет UC Rusal может получить около 10-12% акций En+ после размещения, подсчитал аналитик БКС Кирилл Чуйко. Как снизится доля структур Олега Дерипаски: Basic Element Limited и/или B-Finance Limited - в En+, пока оценить сложно. Сейчас им принадлежит 95,65% En+, еще 4,35% - у ВТБ. Инвесторам En+ предлагает новые и существующие бумаги на $1 млрд, но пропорция не раскрывалась. Еще на $500 млн акции по цене размещения купит AnAn Group, структура китайского сырьевого трейдера CEFC, сообщала En+.

UC Rusal была создана в 2007 г. - тогда «Русал» Олега Дерипаски объединил принадлежащие ему сибирские алюминиевые заводы с алюминиевыми заводами и глиноземными активами «Суал-холдинга» Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и бокситовыми предприятиями Glencore. Получившаяся компания стала крупнейшим производителем алюминия в мире (в 2016 г. - вторая после китайской Hougqiao). В 2008 г. долю в компании в обмен на блокпакет «Норникеля» получил «Онэксим» Михаила Прохорова.

Доля En+ в компании после сделки вырастет с 48,13 до 56,88%. У структур Sual Partners сейчас 20,5% UC Rusal, у «Онэксима» - 6%. Крупнейших акционеров UC Rusal связывает жесткое акционерное соглашение, которое отдает операционное управление компанией En+, оставляя за миноритарными акционерами право заблокировать часть сделок. Отношения между ними непростые. В 2011 г. Дерипаска при поддержке Глайзенберга отказался продавать «Норникелю» его акции за $12,8 млрд. Полгода спустя Вексельберг демонстративно покинул пост председателя совета директоров компании. Еще спустя какое-то время из совета вышел президент «Онэксима» Дмитрий Разумов.

Смена расклада

Как изменится расклад сил в UC Rusal после конвертации, неясно. По условиям акционерного соглашения, если Glencore решает продать свой пакет, то в первую очередь он должен предложить его En+ и Sual Partners. По условиям соглашения Glencore имеет право номинировать в совет директоров своего представителя (сейчас - гендиректор Айван Глайзенберг), а также заблокировать номинацию кого-либо из независимых директоров, выдвинутых En+, Sual Partners или «Онэксимом».

Позволит ли это En+ увеличить число директоров в совете UC Rusal, неясно. «Я считал и считаю, что была огромная ошибка не продать пакет, – говорил Вексельберг в интервью «Ведомостям» весной прошлого года. – Да, имея эти деньги, мы бы давно расплатились, имели бы чистый баланс и кучу денег. UC Rusal была бы очень привлекательной компанией, имела бы деньги для нового развития». Акционеры UC Rusal не видели дивидендов с 2008 по 2015 г.

В течение года свой пакет в UC Rusal сильно снизил «Онэксим» (с 17,02% до 6%), часть акций у него выкупили структуры Sual Partners. На прошлой неделе, как раз за месяц до готовящегося IPO En+, структуры Вексельберга и Прохорова продали 3% акций UC Rusal за $315 млн с 7,5%-ным дисконтом к рынку.