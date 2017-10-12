Катарский инвестфонд может поучаствовать в IPO En

Нынешнего миноритария «Роснефти» приглашали стать якорным инвестором, он может купить часть пакета при размещении

Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Мост от En+ к «Роснефти»

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QIA активно выходит на российский рынок чисто из экономических соображений, уверен директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников Pixabay

Фонд Qatar Investment Authority (QIA) вышел на российский рынок с очень громкой сделкой – купил вместе с Glencore 19,5% «Роснефти». QIA изучает возможность инвестировать и в другие российские компании, например в En+, рассказали два человека, близких к участникам ее готовящегося IPO.