Стратегический инвестор продержался недолго

Статья опубликована в № 4404 от 11.09.2017 под заголовком: От редакции: Новая синергия

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Новое событие в истории приватизации «Роснефти» рождает новые вопросы. Участники сделки в декабре 2016 г. получили награды из рук президента Путина. «Роснефть» смогла в нужный срок продать 19,5% акций сингапурскому консорциуму QHG Oil Ventures (созданному Glencore и катарским суверенным фондом QIA) за 10,2 млрд евро, российский бюджет получил деньги. Инвесторы были названы стратегическими, исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин докладывал Путину, что в сделке есть дополнительные элементы, например создание с консорциумом покупателей совместного добычного предприятия. Glencore по условиям сделки получил выгодный пятилетний контракт на поставку нефти.

Были, конечно, некоторые тонкости. «Роснефтегазу» пришлось доплачивать в бюджет, в процессе использовался кредит госбанка. QHG Oil привлек на бо́льшую часть покупки кредит итальянского банка Intesa Sanpaolo. Как недавно сообщалось, Intesa из-за санкций против России (и, в частности, «Роснефти») не смог синдицировать кредит (и это могло стать одной из причин перепродажи – если она не была запланирована с самого начала).

И вот теперь награжденные стратегические инвесторы вдруг перестали быть стратегическими, уступив долю в 14,16% за 7,5 млрд евро китайской CEFC China Energy, о которой не слишком много известно. Известно, впрочем, что незадолго до сделки China Energy также заключила с «Роснефтью» контракт на поставку нефти, условия которого не разглашались. При этом стороны договорились о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает совместную разведку и добычу в Западной и Восточной Сибири, а также сотрудничество в областях нефтепереработки, нефтехимии, торговле нефтью и нефтепродуктами.

Станет ли китайская компания настоящим стратегическим инвестором? (И какие награды получит ее руководство?)

Приватизация «Роснефтью» «Башнефти» в прошлом году привела к двум скандальным судебным процессам. Приватизация самой «Роснефти», признанная значительным государственным успехом, остается чрезвычайно непрозрачной.

Glencore и QIA, кроме медалей, неплохо заработали за участие в сделке. Можно предполагать, что внакладе не останется и China Energy. Приватизация в России проводится широко, с размахом. Главное ведь, чтобы синергия была.