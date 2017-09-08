Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда продаст долю в QHG Oil с премией к рыночной цене в 16%

Китайская CEFC купит 14,16% в «Роснефти» Михаил Метцель / ТАСС

Китайская CEFC China Energy купит 14,16% в QHG Oil с 16%-ной премией к средней рыночной цене за 30 дней, сообщил швейцарский трейдер Glencore. Когда должна закрыться сделка, компания не сообщает.

«Закрытие сделки требует финальных переговоров и одобрения регуляторов», - отмечается в заявлении компании. Средняя капитализация «Роснефти» на Лондонской бирже в предыдущие 30 дней составила $54 млрд, следует из данных Bloomberg. Таким образом, 14,16% с 16%-ной премией могли стоить $8,9 млрд. Впрочем источник, близкий к одному из продавцов, говорит, что сумма сделки составила $7,5 млрд, подтвердить «Ведомостям» это пока не удалось.

Китайская компания выкупила ту часть пакета QHG Oil, под которую консорциум брал кредит, отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин «Интерфаксу». По его словам, окончательная структура акционеров «Роснефти» сформирована. Компания примет участие как миноритарный акционер в ряде проектов «Роснефти» по добыче.

QHG Oil напрямую продаст 14,16%-ную долю в «Роснефти» китайской компании, знает источник, близкий к одной из сторон сделки. Сделка пока не закрыта, уточняет источник. Когда пройдут финальные согласования, он говорить не стал. После завершения сделки у российской госкомпании «Роснефтегаз» останется 50% плюс одна акция, на долю BP – 19,75%, третьим крупнейшим акционером станет китайская CEFC, у катарского фонда будет 4,7%, а у Glencore – 0,5% (последние два будут владеть акциями «Роснефти» через QHG Oil). Выйдут ли из состава совета директоров «Роснефти» представители Glencore и катарского фонда (сейчас у них два представителя в совете) и войдет ли туда представитель CEFC, выяснить не удалось.

«В последнее время волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными. В этой связи консорциум Qia и Glencore решил найти дополнительное партнера, чтобы обеспечить прямое владение этими акциями без кредитной нагрузки. Таким партнером стала корпорация "Хуасинь" (CEFC), которая выкупила у консорциума пакет, приобретенный на кредитные средства. Договор купли-продажи состоялся. После завершения необходимых процедур компания "Хуасинь" станет владельцем 14,2% "Роснефти", - сказал Сечин.

Glencore и катарский фонд купили 19,5% «Роснефти» за 10,2 млрд евро в начале 2017 г. Акционеры дали 2,5 млрд евро и 300 млн евро соответственно, остальное профинансировал итальянский банк Intesa Sanpaolo, сообщали «Роснефть» и Glencore. При этом в сделке участвовал синдикат из 4-5 банков, в том числе российских, сообщал Glencore. Трейдер также предоставил гарантии по кредиту максимум на 1,4 млрд евро, которые в свою очередь полностью захеджированы в российских банках, сообщал Glencore. Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд руб., недостающие 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов доплатил «Роснефтегаз».

Intesa сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 млрд евро. Схема финансирования сделки прояснилась из документов СП Glencore и QIA (сингапурской QHG Shares Limited). Кредит на покупку акций «Роснефти» сингапурской компании выдал ВТБ под залог приобретаемых акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций.

Акции «Роснефти» на торгах Московской биржи дорожают на 2,4% до 313,3 руб. за бумагу на фоне сообщения о сделке.

Представитель Glencore не ответил на вопросы «Ведомостей», Представитель «Роснефти» был недоступен для комментария.