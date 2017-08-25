У Intesa возникли проблемы с кредитом на покупку «Роснефти»

Переговоры с банками о рефинансировании кредита оказались под угрозой из-за санкций

Итальянский банк Intesa столкнулся с проблемой синдикации кредита на 5,2 млрд евро Antonio Calanni / AP

Итальянский банк Intesa столкнулся с проблемой синдикации кредита на 5,2 млрд евро, выданного консорциуму Glencore и суверенного фонда Qatar Investment Autority (QIA) на покупку 19,5% «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на банковские источники.

Причина — новые санкции США в отношении России. Консорциум купил акции «Роснефти» 3 января 2017 г. за 692 млрд руб. (10,2 млрд евро).

Кредит, выданный Intesa, был одобрен финансовым регулятором Италии. Сделка не противоречит санкциям ЕС в отношении России, сообщал в марте комитет финансовой безопасности Италии.

В мае стало известно, что банк начал синдицировать кредит на 5,2 млрд евро. Участвовать в синдикации до 50% кредита приглашены до 15 международных банков, сообщали Bloomberg и Reuters. Российские банки в этом участия не принимают. Обычно синдикация занимает от четырех до шести недель, на развивающихся рынках иногда немного дольше, отмечает Reuters.

Но в июле США ввели новые санкции в отношении России. «Новые меры довольно масштабны, они наверняка повлияют на все подобные сделки с участием российских госкомпаний», - сказал собеседник Reuters в одном лондонском банке, приглашенном Intesa для участия в синдикации. Банки, среди которых есть организации из США и Франции, до сих пор оценивают влияние санкций на сделку по синдикации кредита на 5,2 млрд евро. Другим препятствием для синдикации стал дипломатический скандал вокруг Катара.

«Политическая напряженность вокруг Катара несколько замедлила сделку, но реальная проблема возникла, когда США ввели новые санкции [в отношении России] в июле», - сказал собеседник.

«С новыми санкциями я ожидаю больших проблем с кредитованием проектов под руководством российских государственных компаний <...> И, возможно, для многих частных», - сказал один из банковских источников.

Банкиры говорят, что изначально ожидали сложности с синдикацией кредита. В дополнение к этому Glencore и катарский фонд никогда не раскрывали полную информацию о сделке. Это заставляет банки задаваться вопросом, могут ли они проводить синдикацию, не зная всех бенефициаров сделки.

Представитель Intesa отказался от комментариев. Получить комментарии Glencore и QIA пока не удалось.