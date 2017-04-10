Путин наградил зарубежных участников приватизации «Роснефти»

Это не первые награды, которые получили участники продажи

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда иностранных граждан. Среди награжденных несколько участников приватизации 19,5% «Роснефти» за 10,2 млрд евро.

Председатель совета директоров российской «дочки» Intesa Sanpaolo Антонио Фаллико получил орден Почета «за большой вклад в укрепление сотрудничества с Россией». Банк выдал кредит покупателям — Glencore и QIA — на 5,2 млрд евро. Консультанты «Роснефтегаза» - два представителя Intesa Карло Мессина и Гаэтано Миччике - получили по ордену Дружбы. Покупатели — гендиректор Glencore Айван Глайзенберг и руководитель катарского суверенного фонда Абдалла Бен Мохаммед Бен Сауд Аль Тани - также получили ордена Дружбы.

Это не первые награды, которые получили участники продажи 19,5% «Роснефти» (сделка закрылась 3 января, покупатели заплатили за пакет 10,2 млрд евро).

Двенадцать менеджеров «Роснефти» были награждены орденами и медалями «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное выполнение задач по улучшению инвестиционного климата в России», говорилось в указе Путина от 1 марта.

Орден Александра Невского получил предправления Газпромбанка Андрей Акимов. Орден Почета - финдиректор «Роснефти» Петр Лазарев, первый зампред правления банка ВТБ Юрий Соловьев, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров и президент Независимой нефтегазовой компании Эдуард Худайнатов.

Среди награжденных был сын главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Иван (первый заместитель директора департамента совместных проектов на шельфе компании «Роснефть»). Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.