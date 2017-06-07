WSJ: «Роснефть» может выкупить свои акции у катарского инвестфонда

Оба участника консорциума не подтверждают факт негласного соглашения об обратном выкупе Sergei Karpukhin / REUTERS

Сделка по покупке 19,5% «Роснефти» у «Роснефтегаза» консорциумом в составе суверенного фонда Катара (QIA) и трейдера Glencore за 10,2 млрд евро включает обратный выкуп части пакета QIA, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со структурой сделки.

По этим данным, сделка, призванная продемонстрировать привлекательность российских активов, фактически являлась срочным займом для балансировки российского бюджета, причем об обратном выкупе договорились лично президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Срок действия соглашения - до десяти лет, пишет газета.

По мнению источников, в том, чтобы акции вернулись «Роснефти», были заинтересованы обе стороны сделки. Катар, помимо политических выгод сейчас, позднее хотел бы перепродать акции дороже. С российской стороны за обратный выкуп выступал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, пишет WSJ. Газета напоминает, что до сделки Сечин был ярым противником приватизации «Роснефти».

WSJ пишет, что Сечин вышел на Glencore с предложением о сделке по личному указанию Путина, «которому были нужны деньги после бюджетного сжатия 2016 г., когда цены на нефть упали к 12-летним минимумам». Сам Путин публично говорил, что государство продает части пакетов госпредприятий не потому, что не хватает денег на конкретные какие-то направления бюджетных расходов, а в том числе потому, что «это улучшает структуру экономики».

Ни Glencore, ни QIA не подтвердили наличие соглашения об обратном выкупе. В Кремле также категорически отвергли возможность обратного выкупа «Роснефтью» своих акций. «Подобные эвентуальные рассуждения не считаем возможными и корректными», - заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В рамках сделки QIA вложила 2,5 млрд евро собственных средств, Glencore - 300 млн евро, остальное предоставили российские банки и итальянский Intesa Sanpaolo.

Источник «Интерфакса», знакомый с параметрами прошлогодней сделки, добавил, что у консорциума есть обязательство не продавать пакет в течение определенного периода (его временные границы он не уточнил). Пресс-служба «Роснефти» этот вопрос не комментирует.