Вексельберг и Прохоров продали акции UC Rusal на $315 млн

Сделка прошла с дисконтом 7,5% к рыночной цене этих бумаг

Вексельберг и Прохоров продали 3% UC Rusal по нижней границе ценового диапазона М.Стулов / Ведомости

Миллиардеры Виктор Вексельберг и Михаил Прохоров привлекли в общей сложности 2,46 млрд гонконгских долларов или $315 млн от продажи примерно 3% UC Rusal, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свое подразделение IFR. 456 млн акций были размещены по цене 5,4 гонконгских доллара, с дисконтом 7,5% к рынку.

О том, что размещение прошло по нижней границе ценового диапазона, сообщил и Bloomberg. До объявления о сделке 3% акций UC Rusal стоили $341 млн.

Для сделки был установлен ценовой диапазон на уровне 5,4-5,55 гонконгского доллара за бумагу, что предполагало дисконт в 5–7,5% к рыночной цене.

10 октября стало известно, что Onexim Holdings Прохорова и Lamesa Holding Вексельберга начали продажу 3% акций UC Rusal по ускоренной процедуре сбора заявок. Об этом говорилось в материалах банков – организаторов размещения Goldman Sachs (Asia) и Renaissance Capital, с которыми удалось ознакомиться «Ведомостям».

Книга заявок была собрана в течение нескольких часов. Сделка планировалось завершить в среду, 11 октября. Представители «Онэксима», «Реновы» (компания Вексельберга) во вторник от комментариев отказались.

Onexim Holdings продает 0,7% UC Rusal, структура Вексельберга – 2,3%, говорится в материалах к размещению. По данным двух источников «Ведомостей», близких к разным акционерам UC Rusal, рассказали, что Прохоров получит половину от разницы между ценой размещения и ценой, по которой структуры Вексельберга и его партнеров по Sual Partners купили акции алюминиевой компании у структур «Онэксима» в августе. Тогда Zonoville Investment Вексельберга и его партнеров купила 7% UC Rusal за $504 млн. Соответственно, 2,3% акций тогда стоили $165,6 млн. Сегодня такой пакет может быть оценен в $241,19–248,25 млн.

После продажи доля «Онэксима» в UC Rusal сократится до 6%, Sual Partners – до 20,5%.

Параллельно En+ Дерипаски готовится к IPO на Лондонской бирже. Сделка состоится в первой декаде ноября. Компания хочет разместить 15% акций примерно на $1,5 млрд. En+ – контролирующий акционер UC Rusal, ей принадлежит 48,13%. Вторая составляющая бизнеса En+ – «Евросибэнерго», основной поставщик электроэнергии для заводов алюминиевой компании. Источник «Ведомостей», близкий к организации размещения, считает, что продажа 3%-ного пакета UC Rusal не повлияет на размещение En+.