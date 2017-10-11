Виктор Вексельберг и Михаил Прохоров продадут 3% акций UC Rusal с дисконтом 5–7%

Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Наперегонки на биржу

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Алюминий приглянулся инвесторам Andrey Rudakov / Bloomberg

За месяц до готовящегося размещения компании Олега Дерипаски En+ его давние партнеры по алюминиевому бизнесу Виктор Вексельберг и Михаил Прохоров решили продать немного акций UC Rusal, одного из основных активов En+. Onexim Holdings Прохорова и Lamesa Holding Вексельберга начали продажу 3% акций UC Rusal по ускоренной процедуре сбора заявок. Об этом говорится в материалах банков – организаторов размещения Goldman Sachs (Asia) и Renaissance Capital, с которыми удалось ознакомиться «Ведомостям».

До объявления о сделке 3% акций UC Rusal стоили $341 млн. Но диапазон, в пределах которого Прохоров и Вексельберг готовы продать акции, предполагает дисконт в 5–7,5% к этой цене. Книга заявок была собрана в течение нескольких часов. Сделка будет завершена в среду, 11 октября. Представители «Онэксима», «Реновы» (компания Вексельберга) и En+ от комментариев отказались.