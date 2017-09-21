Михаил Прохоров продал издание «Сноб»

«Сноб» был последним медиаактивом группы «Онэксим» KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова завершила сделку по продаже 100% ООО «Сноб медиа». Покупатель — генеральный директор «Сноб медиа» Марина Геворкян, говорится в пресс-релизе «Онэксима». «Сноб» был последним медиаактивом группы.

«Группа "Онэксим" в рамках реализации новой инвестиционной стратегии приняла решение прекратить свое участие в российских медиаактивах. Проект "Сноб" оставался последним активом группы в этом секторе. Для нас принципиально важно было реализовать проект такому инвестору, кто и в дальнейшем был бы готов брать на себя ответственность за развитие бренда, который нам удалось сделать лидером в своем сегменте рынка. Именно таким инвестором является Марина Геворкян», — заявил генеральный директор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов.

Геворкян работает в «Сноб медиа» с 2009 г., с 2012 г. занимает должность гендиректора компании. «Я уверена, что в статусе независимого медиаактива "Сноб" укрепит лидерские позиции, что обеспечит развитие отношений с давними коммерческими партнерами и привлечет новых. Базовые принципы — качественная публицистика, оперативная новостная журналистика, живой и тесный контакт с читательской аудиторией в рамках интернет-сообщества и клуба - при этом останутся неизменными», — сказала Геворкян.

В июне Михаил Прохоров продал контрольный пакет медиахолдинга РБК. Новым владельцем стал Григорий Березкин. Прохорова вынуждают продать РБК, говорил собеседник «Ведомостей», близкий к «Онэксиму». Знакомый Березкина, напротив, уверял, что Прохорова никто не принуждал продавать РБК. Бизнесмен сам понимает, насколько этот актив стал для него неудобен, говорил он.