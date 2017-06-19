Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Прохоров выходит из СМИ
Новый владелец РБК обещает не менять команду холдинга
Григорий Березкин выкупил этот актив у Михаила Прохорова
- Ксения Болецкая
- / Ведомости
Новый владелец РБК обещает не менять команду холдинга
Е. Разумный / Ведомости
Григорий Березкин купил контрольный пакет медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова, объявили стороны в пятницу, 16 июня. Сделка закрыта, структуры ЕСН приобрели 65% акций медиахолдинга, финансовые параметры сделки представители Березкина и Прохорова раскрыть отказались.
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