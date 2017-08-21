Почему Михаила Прохорова можно считать американским бизнесменом

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После раздела активов с Владимиром Потаниным Михаил Прохоров лишился баскетбольного ЦСКА, но купил нью-йоркский Brooklyn Nets Anton Golubev / REUTERS

Этим летом Михаил Прохоров неожиданно появился на телеканале CBS в передаче The Late Show известного американского шоумена Стивена Кольбера. «В 1995 г. друг [нынешнего президента России Владимира] Путина Михаил Прохоров наткнулся на золотую жилу, вернее, никелевую. Ему позволили выкупить «Норильский никель» всего за никелевую монетку. После скандала в Куршевеле Путин вынудил его продать долю в «Норильском никеле». Для везунчика Мишки все это кончилось $9 млрд» – так Кольбер чересчур вольно описал всю историю бизнеса Прохорова. Остальной сюжет свелся к экскурсии по особняку бизнесмена и взаимным подколкам собеседников.

Обычно сдержанный Прохоров в непривычном для чопорных российских бизнесменов амплуа появился неслучайно, уверен его знакомый. Он считает, что это часть кампании по построению нового имиджа бизнесмена в США. Представители Прохорова и Кольбер не стали комментировать участие бизнесмена в сатирическом шоу.

У Прохорова давно уже нет новых крупных проектов в России, зато активно развивается спортивный и девелоперский бизнес в США, напоминает его знакомый. Предположение собеседника «Ведомостей» кажется убедительным, если вспомнить, что с 2015 г. Прохоров только продает российские активы. Основная же распродажа стартовала летом 2016 г. В итоге, по оценке Bloomberg, баскетбольная команда и девелоперские проекты Прохорова в США стоят не менее $2,2 млрд, тогда как российские активы – $1,8 млрд.

Как потерять $3 млрд

Шесть лет назад в списке российского Forbes Прохоров занял 3-е место с оценкой состояния в $18 млрд. В его портфеле тогда было 17,02% акций UC Rusal, 37,78% крупнейшего в России производителя золота Polyus Gold International Limited, а также энергокомпания «Квадра», девелоперская ОПИН, страховая «Согласие», банки «Ренессанс кредит», «Ренессанс капитал» и МФК, медиахолдинги РБК и «Живи!», а также проект по организации производства гибридного «Ё-мобиля».