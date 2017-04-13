Михаила Прохорова вынуждают продать РБК

Через несколько недель Михаил Прохоров может продать медиахолдинг РБК владельцу группы ЕСН Григорию Березкину. Стороны принципиально договорились, но сделка пока не подписана, рассказывают источники «Ведомостей». Прохорова явно вынуждают продать актив, цена, по словам одного из собеседников «Ведомостей», будет минимальной – около $50 млн. Это в несколько раз меньше суммы, которую сейчас РБК должен структурам своего владельца. Все это выглядит как расплата за грехи. Какие?

Прохоров никогда не был революционером или оппозиционером. Еще несколько лет назад один из крупнейших бизнесменов страны был известен широкой публике прежде всего шумными вечеринками в Куршевеле.

И из РБК олигарх, очевидно, хотел сделать медиабизнес по-европейски или по-американски. Управлять холдингом он нанял Дерка Сауэра, основателя издательского дома Independent Media, который среди прочего запустил в России газету «Ведомости». За редакционную часть стала отвечать Елизавета Осетинская, бывший главный редактор «Ведомостей» и журнала Forbes. И Сауэр, и Осетинская никогда не скрывали, что настаивают на независимой редакционной политике СМИ. Очевидно, Прохоров приветствовал такой подход.

Осетинская вместе с командой стала выпускать материалы, раздражающие чиновников, – о бизнесе госкорпораций и бизнесе родственников чиновников. Поскольку аудитория у сайта rbc.ru огромная, раздражение было очень сильным. Искры полетели, когда РБК выпустил текст о Катерине Тихоновой, которую не сам РБК, но Bloomberg позднее назвал дочерью президента России Владимира Путина.

Чиновники давили на Прохорова, требуя прекратить такое безобразие. Бизнесмен первое время отвечал, что не вмешивается в редакционную политику РБК, говорят источники «Ведомостей», что приводило чиновников в еще большую ярость.

Потом роль посредника между редакцией РБК и чиновниками взял на себя гендиректор РБК Николай Молибог. Это не помогло. Прошлой весной Молибог принял решение уволить за очередной материал о частной жизни Путина главного редактора газеты РБК Максима Солюса. В знак солидарности холдинг покинула большая часть журналистов во главе с Осетинской. Новые руководители редакции РБК на первой встрече с коллективом крайне неудачно пошутили про «двойную сплошную», которую нужно соблюдать при написании текстов. И казалось бы, Прохоров закрыл проблему с РБК и сможет спокойно продать этот бизнес.

Но нет – условия готовящейся сделки выглядят как демонстративное наказание. Прохорова заставляют платить по полной за редакционную независимость РБК, за покушение на святое – семью Путина.

В конце 1990-х и в 2000-е гг. у российских олигархов был романтический период отношений с медиа. Медийное влияние можно было купить, им можно было владеть, с ним можно было играть в политические игры. Раз за разом нам показывают, что этот период закончился. Теперь большие медиа в России могут быть только в руках стратегических игроков, не отклоняющихся от линии партии. Это не бизнес, это партийное задание.