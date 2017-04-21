Михаил Прохоров продает 49% Brooklyn Nets

Два года назад, весной 2015 г., Прохоров уже говорил, что хочет продать миноритарный пакет Brooklyn Nets

Семь лет назад российский миллиардер стал первым иностранным владельцем команды НБА

Российский миллиардер, владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets Михаил Прохоров выставил на продажу 49% его акций, заявил сам Прохоров агентству «Р-Спорт». «На продажу выставлены 49% акций "Бруклина", пока этот процесс идет, ищем покупателя», - сообщил Прохоров. Представитель Прохорова не смог ответить на запрос агентства Bloomberg.

Компания Прохорова Onexim Sports & Entertainment купила 80% тогдашних New Jersey Nets и 45% их новой арены в 2010 г. за $223 млн. Таким образом, российский миллиардер стал первым иностранным владельцем команды НБА. В 2012 г. Прохоров перевел команду в Бруклин и переименовал в Brooklyn Nets.

По итогам регулярного чемпионата в сезоне 2016/17 Brooklyn Nets одержала всего 20 побед в 82 матчах. Это худший показатель в НБА и третий подряд провальный сезон команды, пишет ABC News.

Два года назад, весной 2015 г., Прохоров уже говорил, что хочет продать миноритарный пакет Brooklyn Nets. На тот момент 20% акций клуба принадлежали американскому бизнесмену Брюсу Ратнеру. Однако в итоге Прохоров выкупил долю Ратнера и консолидировал 100% акций. В ходе сделки Brooklyn Nets была оценена в $875 млн, ее арена - Barclays Center в Бруклине – в $825 млн.

В декабре 2016 г. стало известно, что Прохоров снова хочет продать клуб и что он нанял для этой цели компанию Allen & Co. Ни цена, ни размер продаваемого пакета не раскрывались. Отраслевое издание Nets Daily уже тогда писало, что Прохоров готов расстаться с 49% акций клуба, причем другие активы Brooklyn Sports & Entertainment, в том числе арена Barclays Center, останутся за периметром сделки.

С лета 2016 г., после серии обысков ФСБ в структурах компании «Онэксим», Прохоров распродает российские активы. На тот момент «Онэксим» владел активами в горно-металлургической отрасли (UC Rusal, «Уралкалий»), финансах (страховая компания «Согласие», банки «Ренессанс капитал», «Ренессанс кредит», МФК), энергетике («Квадра»), недвижимости (ОПИН), медиа (РБК, «Сноб»). С тех пор проданы доли в «Уралкалии», UC Rusal и ОПИН, готовится продажа медиахолдинга РБК.