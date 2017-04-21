Михаил Прохоров продает 49% Brooklyn Nets
- Сергей Смирнов
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Российский миллиардер, владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets Михаил Прохоров выставил на продажу 49% его акций, заявил сам Прохоров агентству «Р-Спорт». «На продажу выставлены 49% акций "Бруклина", пока этот процесс идет, ищем покупателя», - сообщил Прохоров. Представитель Прохорова не смог ответить на запрос агентства Bloomberg.
Компания Прохорова Onexim Sports & Entertainment купила 80% тогдашних New Jersey Nets и 45% их новой арены в 2010 г. за $223 млн. Таким образом, российский миллиардер стал первым иностранным владельцем команды НБА. В 2012 г. Прохоров перевел команду в Бруклин и переименовал в Brooklyn Nets.
По итогам регулярного чемпионата в сезоне 2016/17 Brooklyn Nets одержала всего 20 побед в 82 матчах. Это худший показатель в НБА и третий подряд провальный сезон команды, пишет ABC News.
Два года назад, весной 2015 г., Прохоров уже говорил, что хочет продать миноритарный пакет Brooklyn Nets. На тот момент 20% акций клуба принадлежали американскому бизнесмену Брюсу Ратнеру. Однако в итоге Прохоров выкупил долю Ратнера и консолидировал 100% акций. В ходе сделки Brooklyn Nets была оценена в $875 млн, ее арена - Barclays Center в Бруклине – в $825 млн.
В декабре 2016 г. стало известно, что Прохоров снова хочет продать клуб и что он нанял для этой цели компанию Allen & Co. Ни цена, ни размер продаваемого пакета не раскрывались. Отраслевое издание Nets Daily уже тогда писало, что Прохоров готов расстаться с 49% акций клуба, причем другие активы Brooklyn Sports & Entertainment, в том числе арена Barclays Center, останутся за периметром сделки.
С лета 2016 г., после серии обысков ФСБ в структурах компании «Онэксим», Прохоров распродает российские активы. На тот момент «Онэксим» владел активами в горно-металлургической отрасли (UC Rusal, «Уралкалий»), финансах (страховая компания «Согласие», банки «Ренессанс капитал», «Ренессанс кредит», МФК), энергетике («Квадра»), недвижимости (ОПИН), медиа (РБК, «Сноб»). С тех пор проданы доли в «Уралкалии», UC Rusal и ОПИН, готовится продажа медиахолдинга РБК.