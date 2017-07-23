Михаил Прохоров снялся в ролике американского сатирика

Скриншот ролика в YouTube

Российский бизнесмен Михаил Прохоров дал интервью американскому телеведущему-сатирику Стивену Кольберу, который ведет популярное вечернее шоу на CBS. Сюжет с интервью Прохорова вышел 20 июля и уже собрал 1,3 млн просмотров в YouTube. Сюжет на русском набрал около 300 000 просмотров.

С первых же слов Кольбер называет Прохорова «другом» российского президента Владимира Путина и «везунчиком Мишкой». Ведь даже скандал в Куршевеле тот смог обернуть себе на пользу. В январе 2007 г. французские власти задержали на горном курорте российского бизнесмена в Куршевеле по подозрению в торговле людьми. Спустя год ему пришлось продать долю в «Норникеле», причем Кольбер утверждает, что это было сделано по прямому указанию Путина. Зато накануне мирового финансового кризиса Прохоров оказался с $9 млрд наличности на руках.

У Прохорова есть самолет и яхта, он любит клубные вечеринки, увлекается фрирайдом и аквабайком, в 2012 г. соперничал с Путиным на выборах президента — «подмогнул братану», говорится в российской версии ролика.

«Зачем-то этот олигарх пригласил меня в свой подмосковный дом, и я зачем-то согласился», — говорит в ролике Кольбер. Домом он назвал внушительный трехэтажный особняк с полукруглой колоннадой при входе.

Беседа проходила на английском, причем Прохоров, хоть и отвечал в основном односложными фразами, но говорил весьма сносно. Он первым подколол собеседника, спросив, может ли звать его Стив. Получив утвердительный ответ от ведущего, он сказал, что если бы тот сказал «нет», то не смог бы выехать из России.

В ответ на вопрос Кольбера, что может позволить себе олигарх, Прохоров советует ему не зацикливаться на вещах. Чуть позже он ошарашивает ведущего тем, что не знает, где именно сейчас находится его яхта.

Кольбер спрашивает Прохорова, почему он до сих пор не женат, и делает вид, что заводит бизнесмену аккаунт в сети Tinder (мобильное приложение для романтических знакомств): «Тебе понравится». «Да они там с каблуков все попадают, — обещает Кольбер. — Найдем тебе половинку».

Затем Прохоров проводит Кольберу экскурсию по дому, в кадр попадают фонтан, несколько бассейнов, а также сауна, тренажерный зал и кухня. В последней Прохоров предлагает сатирику перекусить бутербродом с вареной колбасой.

Под конец сюжета Прохоров и Кольбер едут на Maybach бизнесмена в специально построенный в Москве тренажерный зал и тир для метания ножей, топоров и сюрикенов ниндзя. В ходе тренировки Прохоров метнул в мишень топор. А затем сказал, что российский «олигарх должен уметь держать баланс». Про бизнес Прохорова Кольбер не спрашивал, лишь только отпускал колкости в адрес принадлежащего бизнесмену баскетбольного клуба Brooklyn Nets, называя тот худшей баскетбольной командой в мире.

По какой причине Прохоров решил дать интервью американскому сатирику, неизвестно, представитель «Онэксима» отказался от комментариев.

Это не первый экстравагантный поступок бизнесмена. В июне стало известно, что Прохоров получил роль в комедии Флюзы Фархшатовой «О чем говорят мужчины. Продолжение» Съемки картины СТВ и киностудии «Стрела» уже начались в Москве. Прохоров сыграет самого себя. Также роли в фильме получили Татьяна Догилева и Алексей Барабаш. Музыкальные треки к ленте подготовит группа «Би-2».

По сюжету, герои «Квартета И» Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Петербург. Трое из них даже не знают, зачем они туда едут, и в какой-то момент становится понятно, что неважно зачем, передает ТАСС.

Между тем с июля 2016 г. «Онэксим» Прохорова распродает активы в России. Еще в июле 2016 г. «Онэксим» владел активами в горно-металлургической отрасли (UC Rusal, «Уралкалий»), финансах (страховая компания «Согласие», банки «Ренессанс капитал», «Ренессанс кредит», МФК), энергетике («Квадра»), недвижимости (ОПИН), медиа (РБК, «Сноб»). Крупнейшие из них — 20% «Уралкалия» (цена на Московской бирже в прошлую пятницу — 103,9 млрд руб.) и 17,02% UC Rusal ($765,9 млн на Гонконгской бирже).

За последние полтора года бизнесмен продал часть пакета в UC Rusal, доли в «Уралкалии», РБК, ОПИНе и некоторых других активах.