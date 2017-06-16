Михаил Прохоров продал РБК Григорию Березкину

Григорий Березкин купил контрольный пакет медиахолдинга РБК Алексей Никольский / ТАСС

Григорий Березкин купил контрольный пакет медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова, сообщил представитель группы ЕСН Березкина. Сделка закрыта, структуры ЕСН приобрели 65% акций медиахолдинга, уточнил он.

Финансовые параметры сделки представитель Березкина не раскрыл.

РБК приводит заявление гендиректора холдинга Николая Молибога: «Сегодня мы видим цель РБК не только в том, чтобы упрочить лидирующие позиции холдинга, но и в том, чтоб принять вызовы, стоящие перед медийной и IT-отраслями в наступлении эпохи цифровой экономики. Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере».

«На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса», - цитируются в сообщении слова Березкина.

Прохоров владеет контрольным пакетом РБК с июля 2010 г., сейчас структурам его управляющей компании «Онэксим» принадлежит 61,6% акций медиахолдинга. Около 35% акций торгуются на Московской бирже, остальные - у миноритариев. В конце мая Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство АО «Сотол проект» (эта компания входит в группу ЕСН Березкина) на приобретение 65,4% акций РБК.

В РБК входят одноименные телеканал, новостной сайт, газета, журнал, а также интернет-издание «о высоких технологиях» CNews. Также у группы есть бизнес по интернет-хостингу и регистрации доменов, проведению конференций и т. д.

О том, что Березкин принципиально договорился о покупке РБК, стало известно в середине апреля. Бизнесмен рассчитывал, что сделка будет подписана еще до майских праздников, говорили тогда «Ведомостям» двое его знакомых. Но в итоге подписание затянулось.

К концу апреля стороны договорились по финансовым параметрам сделки, в том числе и вопросу долга, утверждают два собеседника «Ведомостей», близкие к обеим сторонам переговоров. У медиахолдинга большой долг - на конец 2016 г. он составлял 14,9 млрд руб. Львиная доля этой суммы – долг РБК перед «Онэксимом». Подписание затянулось, поскольку стороны до последнего торговались по вопросам, связанным с тем, кто - покупатель или продавец - будет, в частности, нести финансовую ответственность, если «Роснефти» все же удастся отсудить у РБК 3,2 млрд руб. за нанесение ущерба деловой репутации. Суд в апреле отказал нефтяной компании в компенсации, но «Роснефть» подала кассационную жалобу на это решение.

По словам двух источников «Ведомостей», новый владелец не планирует менять команду холдинга. Березкин еще в апреле встречался с гендиректором холдинга Николаем Молибогом и предложил ему и дальше руководить РБК, знает знакомый бизнесмена. Редакционной команде, которой управляют Елизавета Голикова и Игорь Тросников, тоже предложат остаться, знают два источника «Ведомостей», близких к Березкину. Молибог, Голикова и Тросников от комментариев отказались.

Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку. Представитель ВТБ это не комментировал.

Прохорова вынуждают продать РБК, говорил собеседник «Ведомостей», близкий к «Онэксиму». Знакомый Березкина, напротив, уверен что Прохорова никто не принуждает продавать РБК: бизнесмен сам понимает, насколько этот актив стал для него неудобен.

Бизнесмен и прежде был готов выйти из актива – прошлой весной руководители нескольких медиахолдингов рассказывали, что получили предложения о покупке РБК, но тогда, по словам двух собеседников «Ведомостей», Прохоров был намерен получить «хорошую цену» – не менее $250 млн. Уже тогда организатором сделки был готов выступить ВТБ – группа подыскивала покупателей, знает один из собеседников «Ведомостей». Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов». Источники, близкие к Прохорову, связали обыски с тем, что чиновники недовольны независимостью редакционной политики изданий РБК и их расследованиями, в том числе о семье президента России Владимира Путина.

После обысков любые потенциальные покупатели и ВТБ отказались от переговоров по покупке РБК, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к холдингу. Давление чиновников привело к тому, что в прошлом мае РБК покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции РБК Елизаветой Осетинской.

ВТБ вновь вернулся к переговорам этой зимой, говорили два источника «Ведомостей», знакомые с деталями сделки. И в начале года главным кандидатом на покупку, по их словам, стал Березкин.

Основные активы Березкина связаны с нефтью и электроэнергией: ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера «Русэнергосбыт» (основной потребитель – РЖД), контролирует «Русэнергоресурс» (поставщик электроэнергии для «Транснефти»). Бизнесмен интересуется и медиабизнесом – в 2007 г. ЕСН купила контрольный пакет издательского дома (ИД) «Комсомольская правда». ИД не раскрывает текущую структуру акционеров. Гендиректор и совладелец «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил лишь, что для него «Березкин всегда является акционером». Год назад источники «Ведомостей» рассказывали, что основной акционер ИД – «Балтийская медиа группа» (принадлежит наследникам Олега Руднова), а Березкин больше не управляет этим активом.