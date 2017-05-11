РБК ждет одобрения

Григорий Березкин все ближе к покупке РБК – его структура обратилась за одобрением сделки в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство о покупке 65,43% акций холдинга РБК, заявление было подано 28 апреля 2017 г., рассказал «Ведомостям» начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николай Карташов. Ходатайство поступило от АО «Сотол проект», уточнил представитель ФАС. Основной акционер РБК – Михаил Прохоров, в последнем раскрытии компании указано, что его «Онэксим» контролирует 56,07% акций РБК, остальные акции торгуются на Московской бирже. Представитель «Онэксима» от комментариев отказался.