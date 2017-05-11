Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: РБК ждет одобрения

РБК ждет одобрения

Григорий Березкин все ближе к покупке РБК – его структура обратилась за одобрением сделки в ФАС
  • Екатерина Брызгалова,
  • Ксения Болецкая
  • / Ведомости
В РБК входят одноименные телеканал, новостной сайт, газета, журнал, а также интернет-издание «о высоких технологиях» CNews
В РБК входят одноименные телеканал, новостной сайт, газета, журнал, а также интернет-издание «о высоких технологиях» CNews
М. Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство о покупке 65,43% акций холдинга РБК, заявление было подано 28 апреля 2017 г., рассказал «Ведомостям» начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николай Карташов. Ходатайство поступило от АО «Сотол проект», уточнил представитель ФАС. Основной акционер РБК – Михаил Прохоров, в последнем раскрытии компании указано, что его «Онэксим» контролирует 56,07% акций РБК, остальные акции торгуются на Московской бирже. Представитель «Онэксима» от комментариев отказался.

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