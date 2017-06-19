«РБК – это аналитический завод»

Григорий Березкин рассказал «Ведомостям», как хочет сделать журналистов акционерами медиахолдинга и почему через 30 лет общество будет потреблять информацию через таблетки

Новый владелец РБК, основатель ЕСН Григорий Березкин Максим Стулов / Ведомости

– РБК – не первый ваш медиаактив. У вас есть «Комсомольская правда» и российская версия газеты Metro. Когда другие непрофильные российские инвесторы стараются расстаться с традиционными СМИ, жалуясь на их катастрофическое снижение рентабельности, то вы, напротив, купили очередной медиахолдинг.

– Газета Metro – успешный прибыльный бизнес, который платит акционерам дивиденды. Других таких печатных СМИ в России я не знаю. «Комсомолка» все вкладывала в развитие. Последние годы ситуация стала сложнее, но издание остается безубыточным, не требует дотаций, за что хвала менеджменту.

– Если ситуация со СМИ усложняется, зачем вам еще более крупный медиабизнес?

– Все радикально меняется. Раньше СМИ конкурировали акционерами, брендами, системой дистрибуции. Сейчас платформ для распространения огромное количество, интернет-сайтов с новостями огромное количество, поэтому ключевую роль играют люди, обычные корреспонденты. В советское время было 10 известных на всю страну журналистов – Генрих Боровик, например. Теперь же каждый журналист или блоггер – медиавеличина. Именно они определяют рейтинг, цитируемость СМИ, от них напрямую зависят рекламные доходы.

В мире на самом деле много денег для развития бизнеса, главное – найти правильные идеи. В цифровой экономике для новых людей и компаний стоимость входа на рынок очень низка, поэтому она так привлекает молодежь. Весь этот фонтан креатива, я уверен, будет проходить через медиа. Как раз в РБК масса ярких идей. Это не только СМИ, но и хостинг, и даже один из крупнейших в России сайтов знакомств Loveplanet. Вы знали, да? Вот для меня это был сюрприз. Я долго смеялся. Получилось как в продовольственном наборе – еще и сайт знакомств.

В целом РБК – это думающая, премиальная аудитория, самая интересная для рекламодателей. Потому что РБК работает как большой аналитический завод.