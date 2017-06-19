Как устроен бизнес Григория Березкина и зачем ему медиа

Заняться бизнесом Григорию Березкину пришлось из-за любви к автомобилям: он решил заработать на первую машину в семье. Теперь у него коллекция ретро-автомобилей Станислав Красильников / ТАСС

О новом хозяине холдинга РБК, владельце группе ЕСН, 50-летнем москвиче Григории Березкине рассказывают разное: якобы у него много недругов среди бизнесменов и, наоборот, – покровителей среди высшего руководства России. Но в ответ на прямые вопросы об отношениях с Березкиным чиновники говорят, что плотно общаются со многими заметными бизнесменами, а предприниматели его хвалят. «Слухи тиражировать не хочу, а личные впечатления о нем у меня вполне приличные», – рассказывает один бизнесмен, которого причисляют к ближнему кругу первых лиц государства.

Бизнесом Березкин занимается с конца 80-х, и в первый же составленный Forbes список богатейших россиян в 2004 г. вошел с состоянием в $830 млн. Их он заработал на торговле нефтью и электроэнергией. В 2017 г. бизнесмен занимает в рейтинге 125-ю позицию с теми же $800 млн. «Он любит стабильность, значительная часть команды с ним работает с середины 90-х», – объясняет один из его давних сотрудников.

Даже московский офис группа ЕСН не меняла почти четверть века – все это время он располагается в четырехэтажном здании напротив Белого дома, на месте выкупленного и реконструированного детского сада. К шефу наверх поднимаются по лестнице, где выставлены разнообразные экспонаты из коллекции Березкина. На первом этаже – плакаты «Светлой памяти Рочдельцев» и «Слава советской науке», на втором – один из первых экземпляров автомобиля Benz, на следующем – огромная скульптура «Цунами», еще выше – витрина с античными шлемами.

Группа ЕСН Березкина владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера «Русэнергосбыт», поставляющего электроэнергию РЖД, контролирует «Русэнергоресурс», поставляющий электроэнергию для «Транснефти». Сейчас Березкин инвестирует в телекоммуникации, IT, но больше всего внимания привлекают его планы в медиабизнесе. Бизнесмен давно им интересуется: группа ЕСН с 2007 г. контролирует «Комсомольскую правду», с 2008 г. вместе с правительством Москвы выпускает российскую версию газеты Metro. В пятницу, 16 июня, структура Березкина купила 65% акций РБК (см. стр. 24).

«Скорость развития, например, IT-бизнеса в разы выше, чем нефтяного. Ты отстаешь. Самый простой способ сократить дистанцию, уплотнить время – через медиа. Это полезная связь с реальностью, необходимая пуповина, соединяющая тебя с миром. Все поглощают информацию. Если ты в этой цепочке стоишь ближе к центру процесса, то вокруг тебя ее больше», – увлеченно рассказывает Березкин. Сам он согласился беседовать с «Ведомостями» только о медиа. О том, как бизнесмен сделал состояние, рассказали его знакомые и партнеры.