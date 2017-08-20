Американские активы Михаила Прохорова

Jim Henderson

Paramount Theater был открыт в Бруклине Нью-Йорка в1928 г., но после того, как его в 1962 г. приобрел Лонг-Айлендский университет, здание превратили в спортивную площадку для студентов. В 2015 г. Михаил Прохоров и его партнер Брюс Рэтнер получили здание в аренду на 49 лет. Они обещают, что после реновации стоимостью $50 млн Paramount опять станет местом для развлечений. Тут будут проводить концерты, боксерские бои и прочие развлекательные мероприятия

4/5