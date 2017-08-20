Американские активы Михаила Прохорова
Спортивные арены, ночной клуб и другие проекты бизнесмена
Вместо потерянного клуба ЦСКА Прохоров после развода с Потаниным в конце 2009 г. приобрел у американского девелопера Брюса Рэтнера 80% в американской баскетбольной команде Brooklyn Nets из Нью-Йорка (бывшая New Jersey Nets). Для Европы покупка футбольных клубов арабскими шейхами или миллиардерами из других стран давно не новость, а для США сделка Прохорова явилась откровением. До того времени только американцы владели клубами NBA
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Вместе с баскетбольным клубом Прохорову достался еще и важный девелоперский проект – 45% в строящейся арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк). Строительство обошлось почти в $950 млн. Домашняя площадка для баскетбольного клуба Brooklyn Nets и хоккейного New York Islanders стала и одной из крупнейших в США концертных площадок
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Вторая арена Михаила Прохорова в Нью-Йорке – Nassau Veterans Memorial Coliseum ( NYCB Live) – открыла двери после реновации в апреле 2017 г. Она стала домашней площадкой для «младшей» баскетбольной команды – Long Island Nets. NYCB Live лишь ненамного уступает по размерам и вместительности Barclays Center
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Paramount Theater был открыт в Бруклине Нью-Йорка в1928 г., но после того, как его в 1962 г. приобрел Лонг-Айлендский университет, здание превратили в спортивную площадку для студентов. В 2015 г. Михаил Прохоров и его партнер Брюс Рэтнер получили здание в аренду на 49 лет. Они обещают, что после реновации стоимостью $50 млн Paramount опять станет местом для развлечений. Тут будут проводить концерты, боксерские бои и прочие развлекательные мероприятия
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Крупнейший ночной клуб в Нью-Йорке Webster Hall расположился на Манхэттене. В год клуб продает более 200 000 билетов на концерты. С 2017 г. реновацией Webster Hall занялся Михаил Прохоров в партнерстве с AEG – одним из крупнейших промоутеров в мире. Webster Hall всегда входил в топ-5 лучших мировых клубов по продажам билетов, отмечает отраслевое издание Pollstar
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