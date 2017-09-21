Абрамович, Тимченко и другие миллиардеры пришли в Кремль
Традиционная встреча бизнеса с Владимиром Путиным началась с подарка президента Андрею Костину
На встречу президента с представителями российских деловых кругов в Кремль были приглашены более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с госучастием, банков, общественных организаций. На фото владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
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Путин подарил наручные часы президенту ВТБ Андрею Костину, которому сегодня исполнился 61 год
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Президент ВТБ Андрей Костин и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов
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Президент «Норникеля» Владимир Потанин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Орешкин (на первом плане слева направо). На втором плане слева направо: предприниматели Леонид Казинец, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Роман Абрамович и Григорий Березкин
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Совладелец «Илима» Захар Смушкин и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
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Бизнесмен Геннадий Тимченко (справа) и руководитель администрации президента Антон Вайно
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Президент России Владимир Путин, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов
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Бизнесмен Геннадий Тимченко и первый вице-премьер Игорь Шувалов
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Помощник президента Андрей Белоусов, президент РСПП Александр Шохин и руководитель администрации президента Антон Вайно
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Президент «Норникеля» Владимир Потанин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
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Бизнесмен Давид Якобашвили и глава «Роснано» Анатолий Чубайс
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