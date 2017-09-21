Власть

Абрамович, Тимченко и другие миллиардеры пришли в Кремль

Традиционная встреча бизнеса с Владимиром Путиным началась с подарка президента Андрею Костину
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