Абрамович, Тимченко и другие миллиардеры пришли в Кремль

Сергей Савостьянов / ТАСС

На встречу президента с представителями российских деловых кругов в Кремль были приглашены более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с госучастием, банков, общественных организаций. На фото владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

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