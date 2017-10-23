En+ объявила диапазон цены в рамках IPO

En+ Group Олега Дерипаски объявила диапазон цены размещения в рамках IPO Евгений Разумный / Ведомости

En+ Group Олега Дерипаски объявила диапазон цены размещения в рамках IPO. Как говорится в сообщении компании на LSE, он составит $14–17 за GDR. Таким образом, вся компания оценена в $7–8,5 млрд до поступления средств от IPO.

Предполагается, что без учета опциона на доразмещение предложение составит 15,8–18,8% от общего уставного капитала компании.

Road show и формирование книги заявок в рамках сделки начинается в понедельник и, как ожидается, завершится в конце ноября, после чего будет объявлена цена за GDR. «С тех пор как мы объявили о своем намерении провести IPO 5 октября, мы были в восторге от уровня интереса к инвестициям в En+ Group, и мы рады перейти к следующему этапу нашего предложения – объявлению ценового диапазона», – приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Максима Сокова.

Как ожидается, общий объем сделки составит около $1,5 млрд, в том числе $1 млрд привлечет сама компания за счет размещения новых акций. GDR на существующие акции продаст Basic Element Limited и/или B-Finance Limited Дерипаски. Еще на $500 млн акции по цене размещения купит AnAn Group, структура китайского сырьевого трейдера CEFC, сообщала En+.

Как снизится доля структур Олега Дерипаски Basic Element Limited и (или) B-Finance Limited в En+, пока оценить сложно. Сейчас им принадлежит 95,65% En+, еще 4,35% у ВТБ.

На прошлой неделе стало известно, что структура Glencore Amokenga Holdings Limited обменяет принадлежащие ей 8,75% акций UC Rusal на расписки ее материнской компании En+ (владеет 48,13% алюминиевого холдинга). Glencore меняет акции UC Rusal на расписки En+, так как стратегическая цель Дерипаски – полностью консолидировать UC Rusal на материнской компании, рассказывали «Ведомостям» три человека, близких к разным акционерам UC Rusal, и знакомый Дерипаски.

Доля En+ в UC Rusal после сделки с Glencore вырастет с 48,13 до 56,88%. У структур Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника сейчас 20,5% UC Rusal, у «Онэксима» – 6%.