Список компаний, попавших под новые санкции США

Новые санкции вводятся в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» А. Гордеев / Ведомости

Госдепартамент США 27 октября обнародовал новый санкционный список, в который вошли 33 российских оборонных предприятия и шесть «разведывательных» организаций. Новые санкции вводятся в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Новые ограничения начнут вводиться с 29 января 2018 г. Для российских компаний и организаций они, в частности, будут выражаться в ограничениях на выдачу кредитов и ужесточении визовой политики.

В список вошли следующие оборонные предприятия:

1. АО «Адмиралтейские верфи»

2. Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»

3. Долгопрудненское научно-производственное предприятие

4. Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады»

5. Ижевский механический завод

6. Концерн «Ижмаш»

7. Концерн «Калашников»

8. Машиностроительный завод им. М.И. Калинина

9. Конструкторское бюро приборостроения

10. Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения»

11. Вятско-полянский машиностроительный завод «Молот»

12. Мытищинский машиностроительный завод

13. Опытное конструкторское бюро «Новатор»

14. НПО «Высокоточные комплексы»

15. НПО «Сплав»

16. Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»

17. Концерн «Радиоэлектронные технологии»

18. Концерн «Радиотехнические и информационные системы»

19. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

20. АО «Рособоронэкспорт»

21. Государственная корпорация «Ростех»

22. Российская самолетостроительная корпорация «Миг»

23. АО «Вертолеты России»

24. Концерн «Созвездие»

25. НПО «Базальт»

26. АО «Гражданские самолеты Сухого»

27. АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»

28. Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова

29. ОАО «Туполев»

30. Объединенная авиастроительная корпорация

31. Объединенная двигателестроительная корпорация

32. Объединенная приборостроительная корпорация

33. Объединенная судостроительная корпорация

Разведывательные организации:

34. Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики»

35. Федеральная служба безопасности Российской Федерации

36. Служба внешней разведки России

37. Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ

38. ООО «Специальный технологический центр»

39. Zorsecurity