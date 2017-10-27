Новые американские санкции могут затронуть 39 российских структур

А. Гордеев / Ведомости

Госдепартамент составил и утвердил перечень российских компаний, которые могут попасть под закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Об этом заявила представитель ведомства Хизер Науэрт, не конкретизировав, какие именно структуры стали его фигурантами. Не прошло и нескольких часов как список, направленный из Госдепа в Конгресс, был опубликован The New York Times

В перечень Госдепа вошли, в частности, «Алмаз-Антей», «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», «Ижмаш», «Калашников», «Оборонпром», УВЗ, «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Созвездие», «Сухой», «Титан-Баррикады», «Туполев», «Российские вертолеты», а также Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация.

Также в список были включены ФБС, СВР, ГРУ, компания Zorsecurity (бывшая Esage Lab) и петербургский «Специальный технологический центр». Последние наряду со спецслужбами попали под антихакерские санкции, введенные США в конце декабря 2016 г., в последние дни президентства бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы. В отношении же значительной части компаний ОПК санкции были введены из-за политики России на Украине и присоединения Крыма еще в 2014 г.

Список Госдепартамента не является в строгом смысле санкционным. Это рекомендация, представление администрации о том, какие именно структуры работают на российскую разведку и оборонку. В примечаниях к закону указывалось, что санкции должны вводиться лишь за «значительные транзакции», совершенные со 2 августа 2017 г. Объем допустимых сделок должен оценивать Госдепартамент. Применительно к конкретным компаниям он может различаться. Лимиты по транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона.

Санкции начнут вводиться с 29 января 2018 г. Они, в частности, будут выражаться в ограничениях на выдачу кредитов и ужесточении визовой политики. С подготовкой к введению санкций связан и пересмотр финансирования российского ОПК. Накануне «Коммерсантъ» писал о работе правительства и Кремля над созданием специализированного банка для ОПК . Завершить ее предполагается к концу года. В качестве главного кандидата на эту роль рассматривается Российская финансовая корпорация (РФК), на 100% принадлежащая «Рособоронэкспорту» и входящая в «Ростех»,

Подписанный Трампом закон лишает его права самостоятельной отмены санкций. Сделать это он может лишь по согласованию с Конгрессом. Для отмены или ослабления санкций президент должен направить соответствующее прошение, которое законодатели имеют право рассматривать 30 дней.

Свои предложения по санкционному списку Белый дом должен был передать конгрессменам еще к 1 октября. Однако, как объясняла накануне представитель Госдепа, составить список оказалось крайне не просто. Госсекретать Рекс Тиллерсон, по ее словам, говорил о работе над составлением инструкций для компаний, которых может затронуть проблема санкций. Инструкции необходимы, в том числе для стратегических союзников США и их партнеров по НАТО.

В середине октября курирующие внешнюю политику сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин обвиняли Белый дом в промедлении с введением новых санкций против России. «Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа к выполнению закона о санкциях», - заявляли он. Сенатор Марко Рубио предлагал решить проблему, сделав санкционный список открытым. «Говорят, что они (Госдеп) пытаются идентифицировать компании для введения санкций. Мой ответ – вводите санкции для тех, кого вы уже знаете, и продолжайте пополнять в список».