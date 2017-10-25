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Госдепартамент объяснил задержку новых санкций против России

В госдепартаменте знают об озабоченности некоторых конгрессменов в связи с промедлением со введением новых санкций против России. Это на брифинге 24 октября заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт. Она напомнила, что новый закон о санкциях предполагает, что госдеп должен назвать конкретных российских граждан, связанных с оборонным сектором и разведывательной деятельностью, против которых и будут вводиться санкции.

Эта работа продолжается, хотя и не была завершена в отведенный срок до 1 октября, заверила Нойерт. Люди, которые этим занимаются, говорят, что задача оказалась очень сложной, но делается все возможное, чтобы нужная информация как можно скорее поступила в заинтересованные структуры, добавила она.

Вопрос сроков обсуждался представителями госдепа с конгрессменами, госсекретарь Рекс Тилерсон также поднимал этот вопрос в недавних беседах с журналистами, напомнила Нойерт. Тиллерсон, по ее словам, недавно объяснял, что идет и работа над составлением инструкций для компаний, которых может затронуть проблема санкций. Такие инструкции нужны в том числе для важных союзников США и партнеров по НАТО, чтобы они не действовали вразрез со введенными санкциями. Как только вся работа будет завершена, госдеп проинформирует СМИ о результатах.

Трамп 2 августа подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, который обе палаты конгресса поддержали подавляющим большинством голосов. Госдепартамент в тот же день заявил, что готов полностью выполнить положения закона.

В середине октября курирующие внешнюю политику сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин обвинили администрацию Трампа в промедлении с введением новых санкций против России. Они напомнили, что 1 октября истек крайний срок, до которого Белый дом должен был объявить о начале имплементации санкций против российских спецслужб и оборонного сектора. «Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа к выполнению закона о санкциях», - заявили тогда сенаторы.