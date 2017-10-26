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Главным кандидатом на роль специализированного банка для ОПК названа структура «Ростеха»

Российская финансовая корпорация (РФК), на 100% принадлежащая «Рособоронэкспорту» и входящая в «Ростех», рассматривается в качестве основного варианта для создания специального банка для ОПК, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к правительству и Кремлю. По их словам, этот вопрос регулярно обсуждается на совещаниях с участием помощника президента Андрея Белоусова, Минфина, ЦБ, а также Сбербанка и ВТБ.

Выработать схему работы специализированного банка для ОПК предполагается к концу года. Сама идея обсуждается с момента подписания президентом США Дональдом Трампом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» в начале августа, допускающего введение санкций в отношении любого лица, которое осуществляет «существенные транзакции» с российскими военными. Лимиты по таким транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона.

В РФК заверяют, что необходимые возможности для исполнения такой миссии у корпорации есть. В Минфине, «Ростехе» «Рособоронэкспорте», Сбербанке, ВТБ отказались от комментариев.

Общий объем госпрограммы вооружений на 2011–2020 гг. составляет 23 трлн руб. Для ее выполнения предприятия ОПК заимствуют средства у крупных госбанков — в первую очередь Сбербанка и ВТБ, для которых это увеличивает санкционные риски. «Они боятся применения секторальных санкций, которые скажутся на их собственных проектах и капитализации», - говорит собеседник в аппарате правительства. «На прямые вливания в ОПК бюджет просто не рассчитан», - поясняет собеседник издания.

В качестве альтернативных кандидатов на роль специализированного банка для ОПК рассматриваются дочерний Внешэкономбанку Связь-банк и также подконтрольный «Ростеху» Новикомбанк. Против первого выступают в Минфине и ЦБ, о чем их представители написали и направили совместное письмо президенту России Владимиру Путину. «Выбор Связь-банка сразу подставил бы под новый санкционный удар Внешэкономбанк. Нельзя так рисковать госкорпорацией, у которой и так проблемы с реструктуризацией огромного внешнего долга», — объяснил источник.