Медведев поручил разработать меры поддержки попавших под санкции компаний
Правительство должно проработать вопросы поддержки российских компаний, которые попали под санкции США. Кроме того, следует рассмотреть возможность ответных мер. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».
По словам Медведева, поддержка нужна попавшим под санкции энергетическим и металлургическим компаниям, а также тем, кто торгует продукцией оборонно-промышленного комплекса. «Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они (ответные меры. – «Ведомости») должны последовать», – добавил премьер-министр.
В пятницу минфин США ввел новые санкции: под них попали 24 россиянина и 15 связанных с ними компаний. Теперь они не могут сотрудничать с американскими резидентами. Выйти из санкционного списка сложно – это можно сделать с одобрения конгресса США.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)