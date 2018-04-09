Бизнес

Новости

Иностранный независимый директор покинул En+ после новых санкций США

Иностранный независимый директор Доминик Фрес, занимающий пост директора банка Natixis по глобальной энергии и сырьевым товарам, покинул совет директоров компании En+ Group после введения новых санкций США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Независимый директор компании г-н Доминик Фрес подал в отставку с 6 апреля 2018 г.», – уточняется в пресс-релизе.

Фрес был назначен в совет директоров En+ Group в декабре 2017 г. Это произошло сразу после IPO компании на Лондонской фондовой бирже.

Он руководит международным подразделением одного из крупнейших французских корпоративных и инвестбанков Natixis, где работает с компаниями энергетического и сырьевого секторов. Об этом говорится на сайте компании. Кроме того, он является членом набсовета российской «дочки» Natixis – «Натиксис банка».

В черный список (SDN-list) минфина США 6 апреля попала как En+, так и контролирующий собственник и ее основатель Олег Дерипаска. 9 апреля депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group из-за санкций.

Американские власти заподозрили российского бизнесмена в отмывании денег, запугивании бизнес-партнеров, прослушивании телефонов чиновников и участии в вымогательстве. Минфин США отмечал, что Дерипаска мог также «подкупать чиновников, выступать заказчиком убийств бизнесменов и иметь связи с организованной преступностью в России».

Дерипаска обвинения в свой адрес отрицает. Его представитель заявлял, что основания для включения миллиардера в санкционный список «абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны».

Кто подпал под новые санкции США