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Московская биржа временно ограничила торги акциями UC Rusal

Московская биржа ввела дискретный аукцион по акциям UC Rusal в связи со снижением цены более чем на 20%, говорится в сообщении биржи.

В нем уточняется, что резкое падение акций компании продолжалось в течение 10 минут подряд. Таким образом, c 10.22 мск основные торги Т+ по акциям UC Rusal проводятся в виде дискретного аукциона. «В остальных режимах торгов секции фондового рынка торги проводятся согласно установленному регламенту», – говорится в пресс-релизе.

В ходе торгов на Московской бирже котировки UC Rusal достигали минимума в 15,04 руб. По данным на 10.22 мск, до введения дискретного аукциона акции компании дешевели на 22,3% до 22 руб.

К 10.52 Московская биржа отменила специальный режим для акций UC Rusal. Торги обыкновенными акциями компании во всех режимах торгов секции фондового рынка проводятся согласно установленному регламенту, говорится в сообщении биржи.

Торги обыкновенными акциями United Company Rusal, включенными в базу расчета индекса Мосбиржи, допущенными к торгам на фондовом рынке Московской биржи, с 10.52 мск во всех режимах торгов секции фондового рынка проводятся согласно установленному регламенту, говорится в сообщении биржи.

Ранее UC Rusal предупредила, что введенные 6 апреля минфином США санкции против российского производителя алюминия могут стать причиной технического дефолта. Об этом говорилось в сообщении Олега Дерипаски для инвесторов Гонконгской биржи. После этого акции компании обвалились более чем на 50%. По данным на 9.05 мск, UC Rusal стоила $4,83 млрд.

Сейчас UC Rusal удовлетворяет всем требованиям перед кредиторами, выплачивает проценты по облигациям, подчеркивала компания. При этом UC Rusal считает, что ее включение в SDN-лист (запрещающий всем американским контрагентам любые экономические связи с компанией) «может привести к техническим дефолтам в отношении некоторых кредитов и облигационных займов», говорилось в сообщении.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В новый черный список попали основные активы Дерипаски – UC Rusal, En+ и другие шесть связанных с ним компаний.

Вашингтон подозревает Дерипаску в отмывании средств, запугивании бизнес-партнеров, прослушивании телефонов госчиновников, участии в вымогательстве. Кроме того, минфин США ссылался на то, что «есть утверждения, что Дерипаска подкупал чиновников, выступал заказчиком убийств бизнесменов и имеет связи с организованной преступностью в России». Дерипаска все обвинения в свой адрес отрицает. «Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», – передавал «Ведомостям» его слова представитель бизнесмена.

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