На рынках нет ничего невозможного
10 графиков, показывающих, что рынок может обмануть любые ожидания
Успешные трейдеры и инвесторы знают: решение о сделке нужно принимать, отталкиваясь от того, что показывает рынок, а не из собственных предположений о том, куда будет двигаться цена. В этом хорошо помогают графики, отражающие баланс спроса и предложения
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«Рынок не должен делать что-то и, конечно, не будет делать то, что, по вашему мнению, ему следует делать, – отмечает Чарли Билелло, начальник аналитического отдела Pension Partners. – Рынок не подчиняется жестким правилам; он делает то, что хочет, и когда хочет»
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Билелло представил «настоящую сокровищницу с фантастическими графиками», которые заставляют инвесторов поставить под вопрос любой совет относительно рынков, который они когда-либо получали, и засомневаться в любой прописной истине, которую слышали, пишет MarketWatch
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Рынок может обмануть любые, даже самые «правильные» ожидания. «Повесьте эти графики на стену, – советует Билелло, – и взгляните на них в следующий раз, когда подумаете, что: какой-то актив “перепродан”, его цена достигла “уровня поддержки” и должна пойти вверх…
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… или какой-то актив «перекуплен» и больше не может расти». Рыночные феномены вроде технобума в конце 1990-х гг. справедливо называют пузырями. Другое дело, что предсказать окончание их надувания почти невозможно. Некоторые эксперты называли рост индекса Nasdaq Composite пузырем уже в 1998 г. – начале 1999 г., но затем он показал еще более невероятный рост
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В последнее время не раз предсказывали и разворот биткоину, тем более что связанный с криптовалютами хайп сильно напоминает восторги, сопровождавшие любой другой пузырь, от тюльпаномании до технобума и роста цен на рынке недвижимости в 2000-е годы
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«Говорят, картинка стоит тысячи слов, но при инвестировании она стоит гораздо больше, – пишет Билелло. – Несколько графиков с экстремальными движениями котировок – это хорошее напоминание, что на рынках нет таких вещей, как “не может быть”, “никогда не будет” или “должно произойти”
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Думаете, цена акции не может упасть до нуля? А как насчет Lehman Brothers?
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Все эксперты по рынку недвижимости, ипотечные брокеры, аналитики инвестбанков и экономисты госведомств до 2007 г. твердили, что цены на жилье в США не могут сильно упасть, потому что такого никогда не было в последние 70 лет? Индекс цен на жилую недвижимость S&P Case-Shiller показывает, что такое «невозможный» кризис
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Процентные ставки так невероятно низки, что не могут опуститься еще ниже?
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Страна с доходностью гособлигаций под 40% обязательно объявит дефолт?
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Вам говорят, что высокие мультипликаторы стоимости дают возможность сыграть на понижение? Вы бы разорились, попробовав «шортить» акции Amazon (на графике желтым цветом показано отношение операционной прибыли к капитализации – operational PE, синим – динамика цены акции)
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Своеволие рынка делает инвестиции и трейдинг «таким сложным и одновременно таким интересным делом», отмечает Билелло: «Поэтому же так опасно слушать бесконечные пророчества разных гуру и знатоков рынка. О будущем они знают не больше вашего или моего, что означает: они не знают о нем ничего»
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В пример он приводит рекомендации Royal Bank of Scotland в начале 2016 г., когда рушились рынки нефти и китайских акций. 11.01.2016: «Все основные развивающиеся рынки – продавать» (красная кривая за период после заявления) и «Продавать все кроме высококачественных бондов» (зеленая кривая); 11.02.2016: нужно готовиться к «году катаклизмов», когда основные фондовые рынки могут упасть на 20%, а нефть – до $16 за баррель (синяя кривая – S&P 500)
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Рост фондового рынка с посткризисных минимумов 2009 г. дает много примеров того, как даже именитые инвесторы обманулись в ожиданиях. Джон Бурман, гендиректор Broadsword Capital, собрал заявления о неминуемом обвале S&P 500 за период с 2010 по 2016 гг. Сам он, правда, тоже следует одной из максим рынка – Trend is your friend («Тренд – твой друг»), но здесь она как раз помогла
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Среди авторов предостережений – изнвестные инвесторы Марк Фабер и Карл Айкан, гуру рынка облигаций Билл Гросс. Роберт Уидемер, управляющий директор Ark Financial Management и автор «Экономики пузыря в Америке» (2006), бестселлера «Афтершок» (2009) и др., почти каждый год пугает 50%-ной безработицей, 100%-ной инфляцией и обвалом фондового рынка США на 90%
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«В этой чудесной игре [инвестировании] нет ничего невозможного, только более или менее вероятное. Осознание этого может сильно помочь в том, чтобы взять свои эмоции под контроль и стать более успешным инвестором», – пишет Билелло
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