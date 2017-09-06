На рынках нет ничего невозможного

10 графиков, показывающих, что рынок может обмануть любые ожидания
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