На рынках нет ничего невозможного

Richard Drew / AP

Рост фондового рынка с посткризисных минимумов 2009 г. дает много примеров того, как даже именитые инвесторы обманулись в ожиданиях. Джон Бурман, гендиректор Broadsword Capital, собрал заявления о неминуемом обвале S&P 500 за период с 2010 по 2016 гг. Сам он, правда, тоже следует одной из максим рынка – Trend is your friend («Тренд – твой друг»), но здесь она как раз помогла

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