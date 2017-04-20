Рынки

Действительно ли существует такая вещь, как рыночный пузырь?

Новые исследования показывают, что шансы на продолжение роста после бума выше, чем на обвал
Джон Отерс, старший обозреватель по инвестициям Financial Times

Существует ли на самом деле такое явление, как рыночный пузырь? Вопрос как минимум странный, не правда ли? И я, и многие другие в последние два десятилетия наблюдали, как надулись два гигантских инвестиционных пузыря, а потом были вынуждены разбираться с последствиями их схлопывания.

Но вот дать определение пузырю – это другое дело. Судья Верховного суда США Поттер Стюарт однажды так определил порнографию: «Когда я ее вижу, я знаю, что это она». И бессмысленно утверждать, что пузырь доткомов, надувшийся до предела в 2000 г., или пузырь на рынке кредитов и жилья, взорвавшийся семью годами позже, не были таковыми. Выявить пузыри, пока они не стали слишком большими, и попытаться предотвратить негативные последствия представляется жизненно необходимым умением как для регуляторов, так и для инвесторов.

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