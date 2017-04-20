Действительно ли существует такая вещь, как рыночный пузырь?

Существует ли на самом деле такое явление, как рыночный пузырь? Вопрос как минимум странный, не правда ли? И я, и многие другие в последние два десятилетия наблюдали, как надулись два гигантских инвестиционных пузыря, а потом были вынуждены разбираться с последствиями их схлопывания.

Но вот дать определение пузырю – это другое дело. Судья Верховного суда США Поттер Стюарт однажды так определил порнографию: «Когда я ее вижу, я знаю, что это она». И бессмысленно утверждать, что пузырь доткомов, надувшийся до предела в 2000 г., или пузырь на рынке кредитов и жилья, взорвавшийся семью годами позже, не были таковыми. Выявить пузыри, пока они не стали слишком большими, и попытаться предотвратить негативные последствия представляется жизненно необходимым умением как для регуляторов, так и для инвесторов.