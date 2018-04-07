Некоторые инвесторы обрадовались появлению «медведей»

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«Оптимизма у инвесторов поубавилось, и это должно поспособствовать дальнейшему росту фондового рынка, если мировая экономика будет и дальше показывать здоровый рост», - утверждает Майк Белл, стратег по мировым рынкам JPMorgan Asset Management Richard Drew / AP

Настроение инвесторов на фондовом рынке резко сменилось с чересчур оптимистичного на «медвежье». Но это воодушевляет тех игроков, которых ранее беспокоила чрезмерная эйфория инвесторов.

Нарастающее противостояние в международной торговле, охарактеризовавшееся заявлениями США и Китая о введении импортных пошлин, и проблемы крупнейших технологических компаний, которые до недавнего времени тянули фондовые рынки вверх, а теперь столкнулись с претензиями политиков и пользователей, а также возможным ужесточением регулирования, радикально изменили настроения инвесторов. Они стали самым пессимистичными за последние семь с лишним месяцев, показал последний еженедельный опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (AAII). Между тем еще в январе их настроения были самыми оптимистичными с конца 2010 г.

Инвесторы стали массово выводить деньги из фондов акций, а индексы снизились. Чистый отток инвестиций из популярного биржевого фонда SPDR S&P 500 достиг $25 млрд с начала этого года, согласно FactSet. По данным EPFR Global, в целом из фондов американских акций инвесторы вывели в I квартале $48 млрд. Тем временем NAAIM Exposure Index, отражающий присутствие на рынке акций США фондов активного управления, снизился на первой неделе апреля до 55,57 пункта; его среднее значение в I квартале составило 71, а в декабре 2017 г. достигало 121 пункта. Среднее значение индекса за период с середины 2006 г. – 63.