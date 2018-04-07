Финансы / Рынки

Некоторые инвесторы обрадовались появлению «медведей»

Их настораживала прежняя эйфория на фондовом рынке
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Настроение инвесторов на фондовом рынке резко сменилось с чересчур оптимистичного на «медвежье». Но это воодушевляет тех игроков, которых ранее беспокоила чрезмерная эйфория инвесторов.

Нарастающее противостояние в международной торговле, охарактеризовавшееся заявлениями США и Китая о введении импортных пошлин, и проблемы крупнейших технологических компаний, которые до недавнего времени тянули фондовые рынки вверх, а теперь столкнулись с претензиями политиков и пользователей, а также возможным ужесточением регулирования, радикально изменили настроения инвесторов. Они стали самым пессимистичными за последние семь с лишним месяцев, показал последний еженедельный опрос Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (AAII). Между тем еще в январе их настроения были самыми оптимистичными с конца 2010 г.

Инвесторы стали массово выводить деньги из фондов акций, а индексы снизились. Чистый отток инвестиций из популярного биржевого фонда SPDR S&P 500 достиг $25 млрд с начала этого года, согласно FactSet. По данным EPFR Global, в целом из фондов американских акций инвесторы вывели в I квартале $48 млрд. Тем временем NAAIM Exposure Index, отражающий присутствие на рынке акций США фондов активного управления, снизился на первой неделе апреля до 55,57 пункта; его среднее значение в I квартале составило 71, а в декабре 2017 г. достигало 121 пункта. Среднее значение индекса за период с середины 2006 г. – 63.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
alexeym65m
17:03 07.04.2018
Восстановится немного и потом упадёт в пол. Пузырь лопается.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике