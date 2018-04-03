При Трампе экономическая неопределенность выросла
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Беспокойство по поводу политики Трампа представляет собой «необязательные издержки» для экономики, считает соавтор индекса неопределенности
Традиционно считается, что уверенность бизнеса и ситуация в экономике взаимосвязаны напрямую: одно подпитывает другое либо оба показателя вместе ухудшаются. Однако действия проводящих экономическую политику высокопоставленных чиновников могут вносить существенные коррективы в этот расклад.
При Бараке Обаме неопределенность по поводу экономической политики США была выше, чем в предыдущие четверть века. Об этом свидетельствует индекс, который отслеживает упоминание слов «неопределенный» и «неопределенность» (uncertain и uncertainty) в статьях ведущих газет на тему экономической политики. Казалось бы, сейчас уверенности в перспективах должно быть больше: экономика США устойчиво растет, мировая экономика тоже уверенно стоит на ногах, а Белый дом хочет помочь бизнесу, смягчив регулирование. Но это не так.
При президенте Дональде Трампе неопределенность выросла еще сильнее, хотя на президентство Обамы пришлись глубокая рецессия, спасение американских автопроизводителей, неоднозначная денежная политика Федеральной резервной системы США, медленное восстановление экономики и яростные споры между демократами и республиканцами по поводу бюджета.
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