Трамп раскритиковал Amazon в Twitter во второй раз за три дня

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Суд арестовал экс-сенатора и брата совладельца «Суммы»

Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№ 76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния - $1,25 млрд), передает корреспондент «Ведомостей». Он вместе с братом стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях бюджетных средств.

Магомед Магомедов претензии следствия не признал. «С моей точки зрения, все эти ситуации, я только сегодня о них узнал, носят экономический характер и могли бы быть разрешены экономическим образом. Если там нанесен ущерб, в первую очередь, естественно, государству, то, конечно, его можно было бы погасить. У нас такие возможности при мобилизации ресурса, наверное, нашлись бы. Я не вижу здесь никаких поводов для уголовных дел», - сказал он в суде.

Защита Магомедова возражала против ареста: следствие не представило сведений и фактических обстоятельств, подтверждающих обвинение, настаивал адвокат. Он также отметил, что у Магомедова шесть несовершеннолетних детей, мать и брат-инвалид на иждивении и множество проблем со здоровьем, включая разрыв коленной связки. В суд Магомедов пришел с тростью, на ноге у него была видна конструкция, похожая на ортез. Защита просила отпустить Магомедова под домашний арест, разрешив ему сопровождать детей в школу и ходить к врачам. Адвокаты также просили отпустить бывшего сенатора под залог в размере суммы заявленного следствием ущерба - 2,5 млрд руб.

Суд отказался принять во внимание доводы защиты, отметив, что Магомедов задержан законно и обоснованно, а на свободе может скрытся и оказать влияние на следствие, т. к. еще не все свидетели допрошены и не все материалы изъяты.

До этого в субботу суд арестовал Зиявудина Магомедова на два месяца. Арестован также Артур Максидов - генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму»).

Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Зиявудина Магомедова следствие назвало организатором преступного сообщества. Ущерб по делу оно оценивает более чем в 2,5 млрд руб. Значительная часть этих денег, по данным следствия, находится на офшорных счетах.

Зиявудин Магомедов в суде вину опроверг. Его защита также просила отпустить под домашний арест или залог в 2,5 млрд руб., но суд отказал в этом.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова