Трамп раскритиковал Amazon в Twitter во второй раз за три дня

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Президент США Дональд Трамп второй раз за три дня обрушился в Twitter с критикой на крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon. Он заявил, что потери почтовой службы США от доставки заказов в Amazon могут составлять в среднем $1,5 за каждую посылку. «В сумме это миллиарды долларов», - написал Трамп.
«Эту аферу с почтовой службой необходимо прекратить. Amazon должен платить по реальным расценкам (и выплачивать налоги) сейчас же!» - заявил Трамп. Он также назвал «фейковой» газету The Washington Post, которой владеет основатель и основной акционер Amazon Джефф Безос.
Это уже второй выпад Трампа против Amazon в Twitter за три дня. В четверг Трамп написал, что Amazon, в отличие от других компаний, «или совсем не платит, или платит мало налогов», использует почтовую службу в качестве «курьера» «с огромными потерями для страны» и вытесняет из бизнеса других ритейлеров.
Перед этим сайт Axios со ссылкой на неназванных собеседников написал, что Трамп «ненавидит» Amazon. Как пишет Bloomberg, на фоне этого капитализация интернет-ритейлера снизилась на $53 млрд. На закрытии торгов 29 марта капитализация компании составляла $700,7 млрд, следует из данных Nasdaq. В пятницу торги в США не проводились в преддверии Пасхи.
Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла
Paul Christian Gordon / Zuma / ТАСС
Amazon открыл в Сиэтле необычное офисное здание, на проектирование и строительство которого ушло семь лет. Сотрудники компании будут работать здесь в окружении небольшого тропического леса. Офисный комплекс состоит из трех сферических строений и называется Spheres («Сферы»)
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Amazon
Самая большая сфера - 90 футов (27,4 метра) в высоту и 130 футов (39,6 метра) в ширину. Под тремя стеклянными куполами высажены около 40 000 растений из 30 стран
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Amazon
Внутри сфер поддерживается необходимый растениям микроклимат: температура воздуха - около 22 градусов, относительная влажность - 60%
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Elaine Thompson / AP
Здание может вместить до 800 человек. Сотрудники Amazon могут сделать перерыв и отдохнуть в окружении растений или обсудить рабочие вопросы в специальных конференц-залах, которые называются гнездами
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Amazon
Внутри строения работает WiFi. Amazon собирается выдать работающим в «Сферах» специальные идентификационные значки, благодаря которым компания будет отслеживать перемещение сотрудников и знать, кто часто отлынивает от работы
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Amazon
Три года назад ландашфтные дизайнеры Amazon показали основателю компании Джеффу Безосу проект строительства сфер. Дизайнеры планировали протянуть 10-метровый висячий мост и посадить рядом дерево, которое спустя годы должно было раскинуть свои ветви над мостом. Однако Безос не захотел ждать, пока дерево вырастет. Он попросил садовника Рона Гальярдо найти решение проблемы
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Amazon
«Передо мной был поставлен вопрос, сможем ли мы уложить пять лет в один день. С тех пор это стало нашим девизом», - заявил Гальярдо агентству Bloomberg. Дизайнеры проекта нашли в Южной Калифорнии дерево семейства Ficus rubiginosa, посаженное в 1969 г. Его высота - 55 футов (16,8 метра). Привезти и посадить его оказалось самой сложной задачей при строительстве сфер. Дерево назвали Руби
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Amazon
«Мы поняли, что нам сначала придется построить сферу, наклонить ее назад, разместить дерево [Руби], а затем вернуть ее на место», – рассказал архитектор Дэвид Садински
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Amazon
Влажность воздуха в обычном офисе в среднем всего 30%, в сфере - 60%. Пока организм привыкает к тропическому климату, на лбу выступает пот, а стекла очков запотевают, описывает Bloomberg
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Amazon
Помимо влажной среды в сферах установлены системы вентиляции, которые создают естественный бриз
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Amazon
В новом офисном здании созданы рабочие места для сотен сотрудников
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Amazon
В сферах есть пятиэтажная «живая стена», состоящая из зеленых каскадов
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Amazon
Необычное офисное здание будет привлекать новые кадры, считает руководитель департамента недвижимости компании Джон Шоттлер. По его мнению, с собеседований в сферах соискатели будут уходить убежденными в том, что Amazon смотрит в будущее
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Amazon
«С тех пор как мы начали строительство, люди останавливались на углу и делали фотографии», - рассказал Шоттлер
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Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№ 76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния - $1,25 млрд), передает корреспондент «Ведомостей». Он вместе с братом стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях бюджетных средств.
Магомед Магомедов претензии следствия не признал. «С моей точки зрения, все эти ситуации, я только сегодня о них узнал, носят экономический характер и могли бы быть разрешены экономическим образом. Если там нанесен ущерб, в первую очередь, естественно, государству, то, конечно, его можно было бы погасить. У нас такие возможности при мобилизации ресурса, наверное, нашлись бы. Я не вижу здесь никаких поводов для уголовных дел», - сказал он в суде.
Защита Магомедова возражала против ареста: следствие не представило сведений и фактических обстоятельств, подтверждающих обвинение, настаивал адвокат. Он также отметил, что у Магомедова шесть несовершеннолетних детей, мать и брат-инвалид на иждивении и множество проблем со здоровьем, включая разрыв коленной связки. В суд Магомедов пришел с тростью, на ноге у него была видна конструкция, похожая на ортез. Защита просила отпустить Магомедова под домашний арест, разрешив ему сопровождать детей в школу и ходить к врачам. Адвокаты также просили отпустить бывшего сенатора под залог в размере суммы заявленного следствием ущерба - 2,5 млрд руб.
Суд отказался принять во внимание доводы защиты, отметив, что Магомедов задержан законно и обоснованно, а на свободе может скрытся и оказать влияние на следствие, т. к. еще не все свидетели допрошены и не все материалы изъяты.
До этого в субботу суд арестовал Зиявудина Магомедова на два месяца. Арестован также Артур Максидов - генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму»).
Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Зиявудина Магомедова следствие назвало организатором преступного сообщества. Ущерб по делу оно оценивает более чем в 2,5 млрд руб. Значительная часть этих денег, по данным следствия, находится на офшорных счетах.
Зиявудин Магомедов в суде вину опроверг. Его защита также просила отпустить под домашний арест или залог в 2,5 млрд руб., но суд отказал в этом.
В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Антон Кардашов / АГН «Москва»
По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов. Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Михаил Терещенко / ТАСС
31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,25 млрд)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Такая же мера пресечения избрана для другого фигуранта дела – генерального директора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова
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Анастасия Корня / Ведомости
Всего в деле семь эпизодов хищений, совершенных компаниями, входящими в группу «Сумма»
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Зиявудин Магомедов в зале суда
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
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Tatyana Makeyeva / Reuters
Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№ 76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния - $1,25 млрд), передал корреспондент «Ведомостей»
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Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный на два месяца по делу о крупных хищениях бюджетных средств, намерен обжаловать решение суда, передает корреспондент «Ведомостей». «Конечно», - сказал миллиардер на вопрос, будет ли обжаловать арест.
В субботу Тверской суд Москвы арестовал Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд, до 30 мая. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК).
По этому же делу в субботу суд арестовал генерального директора ООО «Интэкс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова. Еще один подозреваемый - старший брат Зиявудина Магомедова, бывший сенатор Магомед Магомедов. На момент публикации решение о мере пресечения для него не вынесено.
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Защита совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, задержанного по подозрению в крупных хищениях бюджетных средств, в Тверском суде Москвы попросила отпустить его под домашний арест или оставить на свободе под залог в размере 2,5 млрд руб. В такую же сумму, как заметил адвокат Магомедова, следствие оценивает ущерб по делу, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мой подзащитный готов предоставить эту сумму в виде залога», - сказал адвокат. В свою очередь прокурор настаивает на аресте, отметив, что деньги подозреваемому лучше направить на погашение ущерба.
Сам Магомедов в суде заявил, что не согласен с предъявленными ему претензиями. Он также подтвердил, что действительно собирался 31 марта уехать из России, но подчеркнул, что планировал вернуться через неделю.
В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК). По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов и Артур Максидов - руководитель одной из компаний, входящих в «Сумму». Следствие просит арестовать всех фигурантов дела. На момент публикации эти ходатайства рассматривал Тверской суд Москвы.
Политика
Новости
МВД Британии объяснило проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне
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Проверка самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту – это «рутинная процедура пограничной службы», заявил заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес. По его словам, подобные проверки направлены «на защиту Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие».
«После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса», – подчеркнул Уоллес (цитата Reuters).
В пятницу «Аэрофлот» сообщил, что сотрудники британской полиции и таможни без объяснения причин провели досмотр лайнера авиакомпании в аэропорту «Хитроу». Служба столичной полиции Великобритании опровергла информацию о том, что обыск проводили лондонские полицейские. Министерство иностранных дел Британии сообщило, что российский самолет обследовали сотрудники таможни.
Посол России в Лондоне направил в британский МИД ноту с требованием разъяснить цель проверки, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Запрос о причинах проверки российского самолета также направит координационный центр по авиабезопасности России, сообщил Минтранс. «В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», – говорится в сообщении ведомства.
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Россию могут покинуть более 50 сотрудников британских дипломатических представительств, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она напомнила, что Лондон после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ приняла решение выслать такое же число сотрудников британского посольства. После этого Лондон «провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран», добавила Захарова.
В ответ на это Москва потребовала от британской стороны в течение месяца сократить количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств в России так, чтобы оно соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в Британии.
«Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом - более 50 человек в пользу британской стороны», – написала Захарова в Facebook.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, заявляя, что британская сторона не представила никаких доказательств.
Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров для Ведомостей
29 марта МИД России объявил об ответных мерах России в отношении США. Из-за дела Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов. Генконсульство в Петербурге должно быть закрыто до 31 марта
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Центральный районный суд Кемерова арестовал до 25 мая начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, сообщает «Интерфакс». Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», который был построен без разрешения на строительство.
В суде следователь рассказал, что Комкова после пожара пыталась скрыться. Она была задержана в Москве и доставлена в Кемерово принудительно. Чиновница опровергла это заявление, рассказав, что уехала в Москву, чтобы показаться врачу после стресса, вызванного трагедией.
«У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного», – сказал Комкова.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По окончательным данным МЧС, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
По делу о пожаре ранее были арестованы шесть человек: управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник этой компании Александр Никитин и охранник Сергей Антюшин.
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Вместе с совладельцем «Суммы» Зиявудином Магомедовым задержаны генеральный директор группы Лейла Маммедзаде и брат бизнесмена Магомед Магомедов, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с миллиардером. Один из собеседников рассказал, что Магомедов должен был в пятницу вылететь в США.
Пресс-секретарь «Суммы» на просьбу прокомментировать эту информацию сказал «Ведомостям», что у него пока нет новой информации.
Ранее стало известно, что Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов. Об этом сообщили РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В пятницу вечером пресс-секретарь «Суммы» рассказал «Ведомостям», что сотрудники правоохранительных органов провели беседу с Магомедовым, однако причину следственных действий назвать затруднился.
Претензии к совладельцу группы «Сумма» могут быть связаны со строительством в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу.
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Рядом с подмосковным городом Воскресенском протестующие против строительства мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу М5, рассказали «Ведомостям» участники акции. В результате перекрытия на трассе образовалась пробка.
Акция началась около 10 часов утра, люди не перекрывают трассу, а просто ходят по пешеходному переходу, говорит местная активистка Наталья Самойлова. Всего в акции принимает участие от 20 до 50 человек, люди сменяют друг друга. Основная цель этой акции, говорит активистка, – не допустить проезда «Камазов» с песком к месту строительства мусоросжигательного завода на границе Воскресенского района. Жители считают, что строительство завода началось незаконно, говорит Самойлова.
Это уже не первая акция жителей Воскресенского района против строительства мусоросжигательного завода. Люди протестуют уже больше полугода, они периодически перекрывают дорогу к месту строительства завода в селе Свистягино.
В июле прошлого года конкурс на строительство мусоросжигательного завода выиграла структура «Ростеха» – «Рт-инвест» (на 25,01% принадлежит самому «Ростеху», на 74,99% – «Царицын капиталу» Андрея Шипелова).
Жители протестуют, потому что считают строительство этого завода незаконным – объект строится на земле не соответствующей категории, и решение о его строительстве не согласовывалось с местными жителями, говорит Самойлова. «Первая категория опасности, на наш взгляд, требует максимального соблюдения законодательства на самых ранних этапах строительства таких объектов. То, что мы наблюдаем сегодня, – тотальное нарушение законодательства, – говорит она. – Российское законодательство предусматривает согласование строительства таких объектов с учетом мнения жителей. Оно тотально игнорируется».
Представитель «Ростеха» не смог оперативно предоставить комментарий.
Крупнейший в Подмосковье полигон «Тимохово» расположен в Ногинском районе возле одноименной деревни. Он введен в эксплуатацию в 1977 г. Проектная вместимость – 42,5 млн т, полигон может принять еще до 17,8 млн т мусора, то есть полигон способен принимать до 1,1 млн т отходов в год. Закрытие запланировано на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Полигон Тимохово» (здесь и далее данные министерства экологии и природопользования Московской области)
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Портал Правительства Московской области
«Кулаковский» полигон находится недалеко от деревни Манушкино в Чеховском районе. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1959 г. Проектная вместимость – 8,4 млн т, полигон может принять всего 345 000 т мусора. Мощность - до 100 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ПАО «Промэкотех». Закрытие запланировано на 2017 г.
2/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Алексинский карьер» находится под Клином. Его ввели в эксплуатацию в 1993 г. Проектная вместимость – 6,2 млн т, остаточная вместимость – 5,99 млн т. Способен принимать до 400 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ООО «Комбинат». Закрытие запланировано на 2032 год
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Евгений Разумный / Ведомости
Полигон «Торбеево» располагается в одноименном поселке в Люберецком районе. Год открытия Минприроды Подмосковья не называет. Проектная вместимость – 5,96 млн т, остаточная вместимость – 1,86 млн т. Полигон рассчитан на 400 000 т отходов в год. Завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Энергетика и Технология»
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Сергей Бобылев/ТАСС
Полигон «Царево», расположенный в Пушкинском районе, открыт в 1984 г. Проектная вместимость – 4,2 млн т, он способен принять еще 188 000 т отходов. Полигон рассчитан на 200 000 т отходов в год, при этом завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Экопром»
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Портал Правительства Московской области
Полигон «Лесная», расположенный на границе с Серпуховом, начал работать в 2012 г. Проектная вместимость – 3,95 млн т, он способен принять еще 3,38 млн т отходов. Полигон рассчитан на 600 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2019 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Скайвэй»
6/10
МУП «Спецавтохозяйство»
«Воловичи» расположен вблизи одноименной деревни под Коломной. Полигон открыт в 1990 г. и рассчитан на 3,5 млн т отходов. Полигон пока загружен лишь наполовину - в него еще можно вместить 1,87 млн т мусора. В год он способен принимать до 140 000 т отходов. Эксплуатирующая организация: МУП «Спецавтохозяйство». Завершить эксплуатацию планируется в 2034 г.
7/10
involokolamsk.ru
Полигон «Ядрово» – самый молодой. Он открыт недалеко от Волоколамска в 2013 г. Проектная вместимость – 3,3 млн т, он способен принять еще 3 млн т отходов. Полигон рассчитан на 420 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Ядрово»
8/10
Митя Алешковский / ИТАР-ТАСС
«Сабурово» открыт в Щелковском районе в 2003 г. Полигон рассчитан на 2,2 млн т, остаточная вместимость – 390 000 т. Полигон рассчитан на 120 000 т отходов в год. Закрытие запланировано на 2017 г, но точного подтверждения этому «Ведомости» не получили
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Портал Правительства Московской области
Полигон «Малая Дубна» расположен в Орехово‑Зуевском районе, его открытие состоялось в 1959 г. Полигон рассчитан на 2,1 млн т отходов и способен принять еще 354 000 т отходов. Завершить эксплуатацию планируется в 2020 г. Эксплуатирующая организация: ООО МУП «ОЗГПКХиБ»
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 3 млрд руб. на реализацию программы «Цифровая экономика». Документ опубликован на сайте правительства. Средства выделены из резервного фонда правительства.
Программа «Цифровая экономика» была утверждена в июле 2017 г., она включает в себя несколько направлений: информационная инфраструктура, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов и информационная безопасность.
Согласно документу средства разделены между несколькими компаниями и ведомствами, отвечающими за реализацию программы. Так, госкорпорация «Росатом» получит 505 млн руб., Минкомсвязи – 1,95 млрд руб., ФСБ – 3 млн руб., Минтранс – 15 млн руб., Минэкономразвития – 15,5 млн руб., управделами президента – 134,5 млн руб., Росреестр – 399,6 млн руб., Минпромторг – 13,6 млн руб.
Программа «Цифровая экономика», рассчитанная до 2024 г., направлена на создание в России полноценной цифровой среды, говорил ранее Медведев. Она призвана обеспечить поддержку таких технологий, как большие данные, квантовые компьютеры, новые производственные методы, искусственный интеллект, пояснял премьер.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
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Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
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Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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Заводский районный суд Кемерова арестовал Юлию Богданову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало здание сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Богданова останется под стражей до 25 мая, передает «РИА Новости».
Суд посчитал, что Богданова, находясь на свободе, может скрыться от следствия или принять меры по сокрытию следов преступления и оказать давление на свидетелей.
Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По версии следствия, гендиректор не раз получала от сотрудников ТРЦ сообщения о нарушениях противопожарных мер, но ничего не сделала, чтобы это исправить. Обвиняемая намерена обжаловать решение суда.
Ранее суд арестовал управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок, технического директора Кемеровского кондитерского комбината Георгия Соболева, руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина и охранника Сергея Антюшина.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По окончательным данным МЧС, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
Сергей Портер / Ведомости
4 февраля 2004 г. «Трансвааль-парк» (Москва) В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
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СК по республике Коми
11 июля 2005 г. ТЦ «Пассаж» (Ухта, Республика Коми) В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
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Евгений Стецко / Ведомости
23 февраля 2006 г. Басманный рынок (Москва) В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
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Михаил Воскресенских / ТАСС
5 декабря 2009 г. Ночной клуб «Хромая лошадь» (Пермь) В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
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Eгор Алеев / ТАСС
11 марта 2015 г. ТЦ «Адмирал» (Казань) При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
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AP
25 марта 2018 г. ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.
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Группа «Сафмар» не планирует выходить из капитала страховой компании ВСК. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Сафмар финансовые инвестиции» и представитель самой ВСК.
Группа через «Сафмар финансовые инвестиции» владеет 49% ВСК. В пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Сафмар» предложил страховщику вернуть его пакет акций (был куплен в середине 2016 г.) и получить за него денежные средства. Группа вынуждена продать акции, чтобы вернуть Центробанку часть средств, потраченных регулятором на санацию Бинбанка, сказал источник агентства. По его словам, контроль в бизнесе ВСК после сделки с «Сафмаром» остается у Сергея Цикалюка. Сергей Цикалюк сейчас является основным владельцем ВСК и одновременно председателем совета директоров.
Представитель «Сафмар финансовые инвестиции» вложения в ВСК считает стратегической инвестицией и оценивает ее как очень успешную. «Бизнес-модель холдинга — объединение и синергия диверсифицированных небанковских финансовых активов», — подчеркивает он, отмечая, что ВСК является одним из самых эффективных страховщиков в России, который в прошлом году получил рекордную прибыль.
Чистая прибыль группы ВСК в 2017 г. выросла в 1,4 раза до 6,6 млрд руб., следует из сообщения страховщика. «Видно, что есть все возможности для развития этого успеха», — добавляет представитель группы.
В сентябре 2017 г. ЦБ объявил о санации Бинбанка, вместе с ним в Фонд консолидации банковского сектора были переданы Рост-банк, «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк. При этом пенсионный, страховой бизнес и иные финансовые активы группы «Сафмар» под санацию не попали. «Их связь с банками группы "Бин" не столь большая», — говорил тогда зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).
В марте 2018 г. ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд руб. и стал его новым собственником.