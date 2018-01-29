Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла
В новом офисном здании можно увидеть висячий мост, водопады и тысячи растений со всего света
Amazon открыл в Сиэтле необычное офисное здание, на проектирование и строительство которого ушло семь лет. Сотрудники компании будут работать здесь в окружении небольшого тропического леса. Офисный комплекс состоит из трех сферических строений и называется Spheres («Сферы»)
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Самая большая сфера - 90 футов (27,4 метра) в высоту и 130 футов (39,6 метра) в ширину. Под тремя стеклянными куполами высажены около 40 000 растений из 30 стран
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Внутри сфер поддерживается необходимый растениям микроклимат: температура воздуха - около 22 градусов, относительная влажность - 60%
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Здание может вместить до 800 человек. Сотрудники Amazon могут сделать перерыв и отдохнуть в окружении растений или обсудить рабочие вопросы в специальных конференц-залах, которые называются гнездами
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Внутри строения работает WiFi. Amazon собирается выдать работающим в «Сферах» специальные идентификационные значки, благодаря которым компания будет отслеживать перемещение сотрудников и знать, кто часто отлынивает от работы
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Три года назад ландашфтные дизайнеры Amazon показали основателю компании Джеффу Безосу проект строительства сфер. Дизайнеры планировали протянуть 10-метровый висячий мост и посадить рядом дерево, которое спустя годы должно было раскинуть свои ветви над мостом. Однако Безос не захотел ждать, пока дерево вырастет. Он попросил садовника Рона Гальярдо найти решение проблемы
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«Передо мной был поставлен вопрос, сможем ли мы уложить пять лет в один день. С тех пор это стало нашим девизом», - заявил Гальярдо агентству Bloomberg. Дизайнеры проекта нашли в Южной Калифорнии дерево семейства Ficus rubiginosa, посаженное в 1969 г. Его высота - 55 футов (16,8 метра). Привезти и посадить его оказалось самой сложной задачей при строительстве сфер. Дерево назвали Руби
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«Мы поняли, что нам сначала придется построить сферу, наклонить ее назад, разместить дерево [Руби], а затем вернуть ее на место», – рассказал архитектор Дэвид Садински
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Влажность воздуха в обычном офисе в среднем всего 30%, в сфере - 60%. Пока организм привыкает к тропическому климату, на лбу выступает пот, а стекла очков запотевают, описывает Bloomberg
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Помимо влажной среды в сферах установлены системы вентиляции, которые создают естественный бриз
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В новом офисном здании созданы рабочие места для сотен сотрудников
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В сферах есть пятиэтажная «живая стена», состоящая из зеленых каскадов
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Необычное офисное здание будет привлекать новые кадры, считает руководитель департамента недвижимости компании Джон Шоттлер. По его мнению, с собеседований в сферах соискатели будут уходить убежденными в том, что Amazon смотрит в будущее
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«С тех пор как мы начали строительство, люди останавливались на углу и делали фотографии», - рассказал Шоттлер
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