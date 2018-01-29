Архитектура и дизайн

Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла

В новом офисном здании можно увидеть висячий мост, водопады и тысячи растений со всего света
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