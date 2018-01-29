Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла

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«Передо мной был поставлен вопрос, сможем ли мы уложить пять лет в один день. С тех пор это стало нашим девизом», - заявил Гальярдо агентству Bloomberg. Дизайнеры проекта нашли в Южной Калифорнии дерево семейства Ficus rubiginosa, посаженное в 1969 г. Его в ысота - 55 футов (16,8 метра). Привезти и посадить его оказалось самой сложной задачей п ри строительстве сфер. Дерево назвали Руби

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