Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4534 от 27.03.2018 под заголовком: Пошлины не спасут Трампа от дефицита

Импортные пошлины вряд ли помогут США сократить торговый дефицит

Торговля с другими странами – не главная его причина
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Еще девять лет назад около половины дефицита торгового баланса США приходилось на один продукт – нефть. С тех пор сланцевый бум позволил стране сильно сократить импорт нефти и дефицит в торговле с членами ОПЕК. Однако дефицит торгового баланса США за это время не только не уменьшился, но, напротив, увеличился.

Эта ситуация свидетельствует: нельзя сократить дефицит торгового баланса, сосредоточившись на определенном продукте или торговых партнерах. Она также показывает, к чему могут привести попытки президента США Дональда Трампа уменьшить торговый дефицит с помощью пошлин на импорт стали, алюминия и ряда товаров из Китая.

В середине 2000-х гг. США импортировали более 10 млн баррелей нефти в день, а добывали вдвое меньше. Но разработка сланцевых месторождений помогла увеличить добычу на 78% в 2011–2015 гг., благодаря чему она превысила импорт. В 2015 г. США даже отменили 40-летнее эмбарго на экспорт нефти, а к ноябрю 2017 г. суточная добыча впервые почти за полвека превысила 10 млн баррелей.

Но дефицит США в торговле остальными товарами резко увеличился. «Торговый дефицит возникает не из-за того, что мы импортируем тот или иной товар, – утверждает Джеймс Хэмилтон, экономист Калифорнийского университета в Сан-Диего. – Торговый баланс определяется прежде всего отношением общих затрат жителей и компаний США на товары и услуги к их производству. Если первое превышает второе, мы получаем импорт». Хотя добыча нефти США и увеличилась во время сланцевого бума, но затраты в экономике выросли еще сильнее.

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