Экономика / Мировая экономика

США и Китай готовят первые удары в торговой войне

Вашингтон объявит о мерах, включающих пошлины на поставки из Китая стоимостью $30 млрд
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Вашингтон собирается принять меры против Китая, обвиняя его в нечестной торговле. США хотят сделать так, чтобы китайским компания стало сложнее инвестировать в американские компании и приобретать их технологии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, участвующих в планировании этих шагов. Пекин же готовит контрмеры, сообщает газета, хотя и готов пойти на некоторые уступки, чтобы избежать торговой войны с США.

Администрация Дональда Трампа планирует представить в четверг пакет мер, направленных против Китая и включающих тарифы на импорт стоимостью минимум $30 млрд. Ранее она провела расследование в отношении политики Пекина, который требует от иностранных компаний создавать совместные предприятия в Китае и передавать важные технологии ради доступа к китайскому рынку. Расследование показало, что урон американским компаниям составляет $30 млрд ежегодно.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике