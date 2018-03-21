США и Китай готовят первые удары в торговой войне

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Ответные торговые меры Китая могут быть направлены против экспортеров из штатов, поддержавших Трампа на президентских выборах Reuters

Вашингтон собирается принять меры против Китая, обвиняя его в нечестной торговле. США хотят сделать так, чтобы китайским компания стало сложнее инвестировать в американские компании и приобретать их технологии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, участвующих в планировании этих шагов. Пекин же готовит контрмеры, сообщает газета, хотя и готов пойти на некоторые уступки, чтобы избежать торговой войны с США.

Администрация Дональда Трампа планирует представить в четверг пакет мер, направленных против Китая и включающих тарифы на импорт стоимостью минимум $30 млрд. Ранее она провела расследование в отношении политики Пекина, который требует от иностранных компаний создавать совместные предприятия в Китае и передавать важные технологии ради доступа к китайскому рынку. Расследование показало, что урон американским компаниям составляет $30 млрд ежегодно.

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