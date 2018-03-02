Дональд Трамп: «Торговые войны – это хорошо, и их легко выиграть»

«Когда страна (США) теряет миллиарды долларов на торговле практически с каждой страной, с которой ведет бизнес, торговые войны – это хорошо, и их легко выиграть... Больше не торгуем – и мы в большом выигрыше», – написал Трамп в Twitter в пятницу Evan Vucci / AP

Сделанное в четверг заявление Дональда Трампа о том, что на следующей неделе он подпишет указ о введении 25%-ных пошлин на импорт стали и 10%-ных – на поставки алюминия, спровоцировало падение фондовых индексов в США, а в пятницу – в Азии и Европе. Больше всего пострадали акции компаний – потребителей стали и алюминия, их производители за пределами США, а также бумаги в секторах, которые могут стать ареной ответных мер в международной торговле. Евросоюз уже заявил, что может принять защитные меры в ответ на американские пошлины, об ответных шагах говорят в Канаде. По иронии судьбы, выиграть от действий Трампа может Китай, против которого в первую очередь и направлены ограничения.

Рынки забеспокоились

Индекс Dow Jones по итогам четверга упал на 1,7%, S&P 500 – на 1,4%. В Азии Nikkei потерял 2,5%: бумаги Toyota подешевели на 1,4%, компания заявила, что пошлины в США ударят по автомобильным компаниям и приведут к росту цен для потребителей; акции производителей стали упали на 2,5-3,5%. Корейский индекс Kospi снизился на 1%, причем акции сталелитейных компаний Posco и Hyundai Steel упали на 3,6% и 3% соответственно, а автопроизводителя Hyundai Motor – на 3,4%. Акции китайской Baoshan Iron and Steel упали на 3,9%, Yunnan Aluminium – на 1,3%.

Торги пятницы в США тоже открылись падением после того, как Трамп утром написал в Twitter: «Торговые войны – это хорошо, и их легко выиграть... Больше не торгуем – и мы в большом выигрыше». Через час после начала сессии S&P 500 потерял 0,9%, Dow Jones - 1,3%. «Прекрасной темой последнего года для рынков было то, что мировая экономика начала синхронно расти впервые за 10 лет. А когда видишь заголовки о пошлинах, думаешь: что может быть хуже для траектории синхронного мирового роста, чем торговая война?» - задается вопросом Майкл Первз, главный глобальный стратег Weeden & Co. (цитата по Bloomberg).

В Европе сильнее других просел фондовый рынок Германии, где много экспортеров, которые могут пострадать от торговых войн. Индекс DAX снизился к концу торгов на 2,2%, тогда как панъевропейский Euro Stoxx 600 – на 2%, хотя в середине дня падение не превышало 1%. Сильнее других в Германии упали акции крупнейшей сталелитейной компании страны ThyssenKrupp и автопроизводителя Volkswagen.

Акции ArcelorMittal снизились на 1,7%. Российские индексы теряют около 1%; в аутсайдерах ММК (-3%) и НЛМК (-2,67%), реагирующие на ввод пошлин на сталь со стороны США, отмечается в обзоре «Финама».

«Ничего удивительного, что фондовые рынки упали [на новости о пошлинах], поскольку связанные со сталью производственные затраты вырастут, как и вероятность ответных торговых мер в сельскохозяйственном и авиационном секторах», - сказал Financial Times Крис Тернер, стратег ING.

Дополнительным негативным фактором стало ожидание ускорения инфляции (и, следовательно, повышения процентных ставок) из-за удорожания стальной и алюминиевой продукции.

Если торговые отношения обострятся, это обычно означает более высокую волатильность для акций и валют, поскольку протекционизм может распространяться очень быстро, считает Винсент Мортье, заместитель директора по инвестициям Amundi (его мнение приводит The Wall Street Journal). Власти Онтарио, самой большой канадской провинции, где находится большинство сталелитейных мощностей, призвали премьер-министра Канады Джастина Трюдо «в срочном порядке рассмотреть все возможности» ответа на возможное введение пошлин администрацией Трампа. Именно Канада – крупнейший поставщик стали в США.

Пошлины на алюминий также сильнее всего ударят по Канаде, которая ежегодно экспортирует в США около 2,5 млн т металла. Крупнейший поставщик алюминия в США - Rio Tinto, которая выпускает его на своих канадских заводах, заявила, что продолжит обсуждать вопрос пошлин с Белым домом. «Алюминий из Канады давно является надежным и безопасным поставщиком алюминия для производителей США, включая оборонный сектор», - говорится в заявлении компании.

По оценке Чэда Брауна, бывшего советника по торговле президента Барака Обамы, под пошлины Трампа подпадут поставки стальной и алюминиевой продукции, составившие в прошлом году более $50 млрд, или около 2% импорта США.

Чехарда с пошлинами Объявлению Дональда Трампа о планах ввести пошлины на импорт стали и алюминия предшествовали противоречивые события и заявления в Вашингтоне, пишет The Wall Street Journal. В среду министр торговли Уилбур Росс сообщил доверенным лицам о намерении Трампа сделать заявление в четверг. Но утром следующего дня появилась информация, что вместо объявления будет обсуждение этого вопроса с представителями сталелитейной и алюминиевой отраслей. Затем план снова изменился. Журналистам, пришедшим на встречу, Трамп даже назвал размер будущих пошлин – 25% и 10%. «Я не знал, что он что-то объявит», – заявил в четверг сенатор-республиканец Роб Портман. Он поддерживает ограничения на импорт определенной продукции из ряда стран, а не всеобъемлющие пошлины: «Мы хотим защитить рабочих наших сталелитейных заводов, но должны быть уверены, что это не навредит автопроизводителям». После проведения налоговой реформы в конце 2017 г. многим республиканцам казалось, что руководитель аппарата Белого дома Джон Келли смог навести порядок в администрации Трампа. Но теперь такая неразбериха напомнила первые месяцы его президентства. Введение пошлин застало врасплох даже Келли и директора Национального экономического совета Гэри Кона, который не поддерживает эту идею. «Это настоящий хаос, – заявил конгрессмен-демократ Билл Паскрелл, занимающийся вопросами торговли. – В администрации либо разногласия, либо бардак». Свернуть Прочитать полный текст

Ответные меры

Евросоюз рассмотрит возможность введения защитных пошлин на сталь и алюминий в ответ на действия США, заявила Financial Times еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстром. Правила ВТО позволяют временно это сделать, если необходимо оградить собственных производителей от наплыва импорта. ЕС также рассматривает отдельные меры, направленные против других американских товаров, добавила еврокомиссар.

Еврокомиссия подождет официального объявления Белого дома, но если он все-таки введет пошлины, то у ЕС не останется другого выбора, кроме как ответить, сказала Мальмстром. Особенное беспокойство в Брюсселе вызывает намерение Трампа объяснить пошлины интересами национальной безопасности. Это будет отходом от действующих уже не одно десятилетие международных норм, в соответствии с которыми подобные меры возможно применять только в случае войны или других чрезвычайных ситуаций. Подобные шаги Вашингтона могут подорвать нормы ВТО и спровоцировать другие страны на аналогичные действия, предупреждает Мальмстром.

Введение пошлин разными странами в ходе торговых войн может в конечном итоге столкнуть мировую экономику в рецессию, предупредил министр торговли Австралии Стивен Сиобо. По его словам, во время встречи на прошлой неделе с американскими чиновниками он просил не облагать пошлинами поставки из Австралии; сейчас непонятно, услышали ли его в Вашингтоне.

Китай в выигрыше

Изначально пошлины были направлены против Китая, который Трамп особенно резко критиковал во время своей предвыборной кампании. Советник президента Питер Наварро считает Китай врагом № 1. До недавнего времени секретарь президентской администрации Роб Портер, отвечавший за организацию встреч по теме торговой политики, держал Наварро на расстоянии. Однако в этом году Портер ушел в отставку, и Наварро в последнее время напрямую стал убеждать Трампа в необходимости ввести пошлины, пишет WSJ со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией в Белом доме.

Но, как ни смешно, в выигрыше от пошлин может оказаться как раз Китай, считает Роб Хантер, бывший старший директор по международной экономике в Совете национальной безопасности при президенте Джордже Буше-младшем. Многие страны будут ругать Трампа за его решение и считать это нарушением правил ВТО, сказал он WSJ: «Китай – источник проблем, но все внимание переместится на США и вопросы, связанные со следованием нормам ВТО».

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин уже призвал США «следовать международным правилам и внести свой вклад в поддержание торгового и экономического мирового порядка». Если другие страны последуют примеру США, это негативно отразится на международной торговле, заявил он. Ли Синьчуан, заместитель председателя Китайской ассоциации производителей чугуна и стали, назвал решение Трампа «глупым».

Кроме того, на Китай приходится лишь 1% импорта стальной продукции в США. Если после введения пошлин себестоимость производства для американских компаний, использующих сталь и алюминий, вырастет, они могут перенести его в другие страны. Одной из них с большой вероятностью может оказаться Китай, считает Айрис Пан, экономист по Китаю в ING. «То есть встает вопрос: действительно ли Китаю будет плохо? Совсем не обязательно», - говорит она (цитата по WSJ).