Протекционизм может дорого обойтись США
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«Наши действия помогут создать рабочие места для американцев» – так президент США Дональд Трамп объяснил свое решение ввести пошлины на импорт солнечных панелей и стиральных машин. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. Но, как показывает история, пошлины могут иметь обратный эффект.
Два предыдущих президента США в первые годы своей работы принимали аналогичные решения. Джордж Буш-младший ввел пошлины на импорт стали в 2002 г., а Барак Обама – на импорт китайских шин в 2009 г. Больше они, как и другие президенты США с 1970-х гг., не пытались защищать подобным образом американские компании от импорта. Во многом из-за предупреждений экономистов, что обоюдный урон от такой защиты перевешивает преимущества.
По некоторым оценкам, введение Бушем пошлин на импорт стали привело к потере 200 000 рабочих мест в компаниях, использующих сталь; это больше, чем тогда работало во всей сталелитейной промышленности США. Небольшие компании сократили зарплаты на $4 млрд. По оценкам Института международной экономики Питерсона, 35%-ные пошлины Обамы на импорт китайских шин помогли сохранить 1200 рабочих мест, но за каждое из них американским потребителям пришлось заплатить $900 000. Кроме того, из-за роста цен на шины работу потеряли более 2500 человек в розничном секторе.
Эти примеры показывают, почему действия Трампа были раскритикованы участниками отраслей, которые он хочет защитить. Как утверждают представители солнечной энергетики, пошлины помогут временно защитить лишь 1000 сотрудников небольших производителей солнечных панелей, которые к тому же принадлежат иностранным компаниям. При этом более дорогой импорт будет мешать развитию солнечной энергетики в стране и поставит под угрозу более 20 000 рабочих мест в этой отрасли.
Как утверждают президент США и его сторонники, более жесткая позиция в торговле стимулирует инвестиции американских и иностранных компаний в экономику США. Во вторник Трамп привел в качестве примера решение южнокорейских LG и Samsung переместить производство стиральных машин в США, хотя оно было принято давно и независимо от пошлин. Также Трамп заверил, что торговой войны с Китаем не будет. Но некоторые сотрудники его администрации предупреждают, что неосторожным поведением Трамп рискует нивелировать экономическую выгоду от налоговой реформы и смягчения регулирования, особенно если выполнит угрозу вывести США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (NAFTA).
Подобные опасения разделяют многие экономисты. Например, если в ближайшие недели Трамп введет пошлины на импорт алюминия или стали во имя национальной безопасности, могут вырасти издержки автопроизводителей, считают специалисты Oxford Economics. А возможная выгода будет незначительной – на долю сталелитейной промышленности приходится лишь 2% производства США. Такие намерения противоречат стратегии Трампа, сказано в докладе Oxford Economics: «Предлагая защиту американским производителям стали и алюминия, США фактически поддерживают очень маленький сегмент производства за счет других секторов, которые сталкиваются с такой же, если не более сильной конкуренцией».
Перевел Алексей Невельский