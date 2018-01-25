Протекционизм может дорого обойтись США

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Неосторожным поведением Трамп рискует нивелировать экономическую выгоду от налоговой реформы и смягчения регулирования Vincent West / Reuters

«Наши действия помогут создать рабочие места для американцев» – так президент США Дональд Трамп объяснил свое решение ввести пошлины на импорт солнечных панелей и стиральных машин. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели. Но, как показывает история, пошлины могут иметь обратный эффект.

Два предыдущих президента США в первые годы своей работы принимали аналогичные решения. Джордж Буш-младший ввел пошлины на импорт стали в 2002 г., а Барак Обама – на импорт китайских шин в 2009 г. Больше они, как и другие президенты США с 1970-х гг., не пытались защищать подобным образом американские компании от импорта. Во многом из-за предупреждений экономистов, что обоюдный урон от такой защиты перевешивает преимущества.