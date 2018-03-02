Чем грозит России введение США пошлин на металлы

Для всех, кроме UC Rusal, риски невелики. Возможный ответ Европы гораздо опаснее

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1 марта президент США Дональд Трамп сообщил о решении ввести 25% пошлины на импорт стали и 10% – алюминия Петр Ковалев/ТАСС

Россия выразила обеспокоенность решением властей США ввести заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: ситуация заслуживает «самого пристального внимания» (цитата по «Интерфаксу»).

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в течение 10 дней введет 25%-ную пошлину на импорт стали и 10%-ную – на алюминий. В ответ еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстром отметила, что Еврокомиссия подождет официального объявления Белого дома, но если он все-таки введет пошлины, то у ЕС не останется другого выбора, кроме как ответить. ЕС рассмотрит возможность введения защитных пошлин на сталь и алюминий.

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