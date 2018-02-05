«Северсталь» поставит металл конкурентам

Загорский трубный завод закупит 180 000 т листового проката у «Северстали» Денис Гришкин / Ведомости

Загорский трубный завод (ЗТЗ), который начал в прошлом году поставлять трубы большого диаметра (ТБД) для «Газпрома», в этом году закупит 180 000 т листового проката для производства ТБД у своего конкурента – «Северстали», рассказал представитель ЗТЗ. Представитель «Северстали» (компания в 2017 г. произвела на Ижорском трубном 416 000 т труб) от комментариев отказался. Источник «Ведомостей», близкий к металлургической компании, подтвердил, что договоренность с ЗТЗ уже достигнута.

Новый игрок на рынке трубной продукции – ЗТЗ (принадлежит Денису Сафину) – начал работу в 2015 г. Весной 2017 г. завод согласовал с «Газпромом» – одним из крупнейших потребителей трубной продукции в стране – технические условия на поставку труб для ремонтно-эксплуатационных нужд (РЭН). Тогда же ЗТЗ заключил контракт с монополией на 112 000 т труб, но его мощности позволяют производить до 500 000 т в год. Поставки начались в июле прошлого года, завод предложил «Газпрому» скидку к текущим ценам в размере 13–15%. Собеседники «Ведомостей» в ЗТЗ рассказывали, что завод был готов поставлять продукцию и еще дешевле – на 20–25% ниже рыночной цены.

По регламенту «Газпрома» новые трубные проекты могут получить аттестацию для поставок для инвестпроектов не ранее чем через два года после поставок для ремонтов. Однако 28 декабря 2017 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер своей резолюцией расширил допуск ЗТЗ до участия в строительстве новых трубопроводов, следует из материалов компании.

Чуть ранее, 20 декабря, стало известно, что «Газпром» приостановил действие контрактов на закупку около 500 000 т ТБД у своих основных поставщиков – «Северстали», ТМК, ОМК, ЧТПЗ, а также у трейдера ТИТ «в связи с утратой интереса». Цены на трубы с 2016 г., когда проводилась закупка, ушли вниз, но трубники не хотели этого учитывать, объяснял происходящее собеседник «Ведомостей» в «Газпроме». «Приходится воспитывать», – говорил он.

Причиной расторжения контрактов было названо изменение ценовой политики «Газпрома» в отношении закупки труб большого диаметра, сообщалось в уведомительных письмах, полученных заводами. Собеседники «Ведомостей» в трубных компаниях высказывали уверенность, что это результат демпинга со стороны ЗТЗ.

Результатом ценовых войн стала серия переговоров между «Газпромом» и трубными компаниями, на которых газовая монополия предложила снизить цены на 20%, рассказывали «Ведомостям» в январе четыре источника, близких к разным сторонам переговоров. Кроме того, «Газпром» включил в план закупок покупку около 100 000 т ТБД у единственного поставщика. Трубы предназначены для магистрали Грязовец – КС «Славянская», питающей будущий газопровод «Северный поток – 2». Стоимость закупки – около 8,8 млрд руб. В сравнении с приостановленными контрактами для того же газопровода трубы из новой закупки обойдутся «Газпрому» почти на 27% дешевле. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщал, что этот контракт будет заключен с ЗТЗ.

«На сегодняшний день законтрактованность предприятия составляет 230 000 т в первом полугодии, это половина от наших производственных мощностей», – говорит заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Игорь Гусенков. До конца года завод рассчитывает полностью загрузить производство, уточняет Гусенков.

Полностью законтрактовать свои мощности ЗТЗ, вероятно, сможет, предполагает аналитик БКС Олег Петропавловский. «Но будет ли завод на этом что-либо зарабатывать – неочевидно. Свою маржу Загорск не раскрывает, но я не могу сказать, что она была очень высокой у остальных трубников», – говорит аналитик.

Пока решался вопрос с аттестацией ЗТЗ для строительства новых трубопроводов, завод испытывал сложности с приобретением российского сырья. Российские компании не находили возможности поставлять ему металл для ТБД, рассказывал «Ведомостям» собеседник, близкий к Загорскому заводу.

Основной причиной, по которой металлурги отказывались поставлять прокат для ЗТЗ, был риск возможных неплатежей, предполагает Петропавловский. «До получения аттестации на новые стройки «Газпрома» и соответствующих контрактов у Загорска не было гарантий, что он сможет продать трубу. Это могло бы привести к задержке платежей за уже поставленный прокат. Брать эти риски на себя металлурги, видимо, не хотели», – говорит Петропавловский.

«Связи между металлургами и привычным пулом трубников давние, объемы поставок тоже устоялись. Всегда комфортнее работать с уже проверенным партнером, чем менять структуру поставок. Тем более если это может повлиять на уже имеющиеся отношения», – предполагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Кроме того, увеличение производства штрибса на дополнительные 250 000 т – а именно столько планирует закупать в России ЗТЗ, – задача, на которую требуется время, говорит Худалов. Это тоже могло быть причиной, по которой в 2017 г. достаточного количества отечественного проката Загорск в России найти не смог, предполагает аналитик.

Объемы, о которых идет речь, «Северсталь» поставит точно не в ущерб своему трубному производству: Ижорский завод загружен на максимум, напоминает аналитик.

Бизнес-логика «Северстали» вполне очевидна, считает Худалов. «Если Ижорский завод в любом случае потеряет часть газпромовских контрактов из-за появления нового игрока, отказываться от возможности продать этому игроку прокат было бы глупо. Остальные российские производители штрибса тоже, видимо, захотят поставлять его ЗТЗ. При этом в среднем для российских трубников цена листового проката, вероятно, снизится относительно текущего уровня (около 41 000 руб. за тонну)», – предполагает Худалов. Традиционным поставщиком для трубных заводов в России является ММК, напоминает аналитик. Но логистика поставок с НЛМК может оказаться более привлекательной, считает Худалов.

В 2017 г. значительную часть проката ЗТЗ закупал у южнокорейского производителя Posco. Таким образом, «Северсталь» стала первым крупным российским поставщиком металла для ЗТЗ. «Стратегия завода направлена на сохранение существующего соотношения «50 на 50», где половина приходится на импортный прокат, половина – на отечественный», – говорит представитель ЗТЗ. В связи с изменением ситуации компания более не рассматривает возможность строительства собственного производства широкого листа, уточняет он.

В 2017 г. ЗТЗ произвел 146 000 т труб. Большая часть из них отгружена для РЭН «Газпрома». Кроме того, завод поставлял трубу для проекта «Ямал СПГ», компании «Роснефть» и ряду других нефтегазовых компаний, в том числе в страны Балтии и СНГ, уточняют в ЗТЗ.

Для ЗТЗ поставки с «Северстали» едва ли не самый оптимальный вариант, считает Петропавловский. «С точки зрения логистики это самый близкий к ЗТЗ производитель штрибса. Из Магнитогорска везти далеко. Теоретически пополнить загорский портфель российских поставщиков проката может НЛМК. Но это будет зависеть от цены. Липецк традиционно предпочитает поставлять продукцию за рубеж, поэтому предложение на внутреннем рынке должно быть очень привлекательным», – говорит Петропавловский.