Компартия Китая отменит ограничение срока пребывания лидера страны у власти

Соответствующие поправки в конституцию могут быть приняты в марте

Коммунистическая партия Китая в воскресенье обнародовала предложения по внесению изменений в конституцию страны (на первом плане председатель КНР Си Цзиньпин) Mark Schiefelbein / AP

Коммунистическая партия Китая (КПК) в воскресенье обнародовала предложения по внесению изменений в конституцию страны, сообщает «Синьхуа». В частности, Центральный комитет (ЦК) партии предложил убрать из конституции фразу о том, что председатель и заместитель председателя КНР «могут занимать должность не более двух сроков подряд».

Предложенные поправки могут быть рассмотрены в ходе первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва, которая откроется 5 марта. На повестке сессии – переизбрание законодателями нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина на новый пятилетний срок. По действующим нормам, нынешнее поколение руководителей во главе с Си Цзиньпином должно завершить процедуру передачи власти преемникам в 2023 г.

Предложение Компартии, вероятно, означает, что Си Цзиньпин решил не соблюдать принятый с 90-х гг. неформальный порядок, согласно которому генсек ЦК КПК занимает свой пост лишь два пятилетних срока, говорит эксперт НИУ ВШЭ Василий Кашин. Положение о том, что и председатель КНР занимает свой пост два таких срока, было своего рода конституционной надстройкой над этим неформальным правилом. При этом сама должность председателя КНР не является важной, говорит эксперт.

Ранее ряд представителей ЦК Компартии уже говорили, что современные достижения медицины позволяют не ограничивать пребывание генсека ЦК КПК двумя сроками, отмечает Кашин. Кроме того, ряд назначений Си Цзиньпина в Центральном военном совете КПК осенью 2017 г. указывали на то, что он решил не ограничивать свою власть двумя пятилетними сроками.

Причиной такого решения китайского лидера, по мнению эксперта, является (кроме желания продлить свою власть) следующее обстоятельство. Во время правления Си Цзиньпина антикоррупционные репрессии приобрели такой массовый размах, что он не уверен в безопасности передачи власти следующему поколению руководителей и, возможно, не верит, что его преемник сохранит за ним неформальные рычаги власти и его политическое наследство.

Помимо поправок, касающихся пребывания лидера страны у власти, Компартия также предложила внести в конституцию теоретические положения Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой. Кроме того, предлагается внести в документ положение о процедуре принятия присяги на верность конституции, которую будут принимать все государственные служащие.

Действующая, четвертая по счету, конституция КНР была принята в 1982 г. Поправки в основной закон вносились в 1988, 1993, 1999 и 2004 гг. и в основном отражали изменения в экономической жизни и идеологической базе Китая.