Греф оценил потери России от введения США пошлин на металлы примерно в $300 млн Сергей Портер / Ведомости

Введение США импортных пошлин на металлы обойдется российским производителям примерно в $300 млн, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью Valor. По словам Грефа, это ранние оценки аналитиков Сбербанка.

Основной удар придется на российскую алюминиевую промышленность, сказал Греф: ее потери оцениваются примерно в $200 млн. Сталелитейная промышленность, по оценкам аналитиков банка, пострадает от заградительных пошлин меньше.

Другие оценки в пятницу назвал Минпромторг. «Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию», - заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Минпромторг подготовит ответные меры. «Ограничения против американских товаров. Я думаю, что все страны пойдут по этому пути», - заявил он.

По данным таможенной статистики, в 2017 г. Россия поставила в США 4,1 млн т стальной продукции, в том числе полуфабрикатов, на $1,6 млрд. Это меньше 10% экспорта, большая часть которого – именно полуфабрикаты, писали «Ведомости».

Представитель «Северстали» в беседе с «Ведомостями» признавал, что подобные ограничения нанесут ущерб участникам рынка и развитию мировой экономики в целом. При этом за 2017 г. эта компания отправила в США лишь 2% всей продукции, таким образом, в случае необходимости легко сможет перенаправить ее на другие рынки, отмечал он.

В UC Rusal заявляли, что российский металл не угрожает производителям алюминия в США, поскольку это те виды алюминиевой продукции, которые не производятся в достаточном количестве в этой стране. UC Rusal продает в США чуть более 10% от общего объема, указывал собеседник «Ведомостей».

О планах ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий президент США Дональд Трамп объявил 1 марта на встрече с руководителями 15 крупнейших металлургических компаний США. 9 марта Трамп подписал соответствующий указ. Он предполагает, что импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий - в 10%. Заградительные меры действуют с пятницы, 23 марта.

Введение пошлин для союзных государств Трамп отложил до 1 мая. Это касается стран ЕС, Аргентины, Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Канады и Мексики. Белый дом сообщил, что позднее Трамп примет решение о возможном освобождении этих государств от импортных пошлин на постоянной основе.

В списке стран, для которых пошлины начали действовать, все остальные экспортеры металла в США, в том числе Россия, Китай, Турция, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, ЮАР.