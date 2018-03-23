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Минпромторг подготовит ответ на введение США пошлин на металлы

Минпромторг подготовит ограничения на импорт американских товаров в ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает «Интерфакс».

Впервые страна - член ВТО вводит такие пошлины без предварительного расследования, только в интересах национальной безопасности. Это прецедент и нарушение, заметил Евтухов: «Мы позицию свою будем готовить, представлять ее в Минэкономразвития и обращаться от страны в ВТО». Евтухов подчеркнул, что Минпромторг будет представлять позицию «от себя». «Это наша отрасль и наши предприятия – и они страдают», – заметил он.

Американский президент Дональд Трамп одобрил решение ввести пошлины на импорт – 25% для стали и 10% на алюминий. При этом для некоторых стран США сделает исключение – это Мексика и Канада. Россия не попала в этот список. Любые торговые ограничения наносят ущерб участникам внешнеэкономической деятельности и развитию мировой экономики в целом, говорил «Ведомостям» представитель «Северстали».