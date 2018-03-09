Как в России отреагировали на введение США пошлин на металлы

Пошлины на импорт алюминия и стали могут стоить экономике США около $9 млрд в год Евгений Разумный / Ведомости

Президент США Дональд Трамп одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий. При этом он сделал исключение для Мексики и Канады, с которыми Вашингтон ведет переговоры по пересмотру условий соглашения о свободной торговле. Пошлины начнут действовать с 23 марта.

«Сегодня я встаю на защиту национальной безопасности Америки и для этого ввожу пошлину на ввоз из-за границы стали и алюминия», – сказал Трамп на торжественной церемонии в Белом доме. Он отметил, что сильные стальная и алюминиевая отрасли важны для национальной безопасности США.

Документы о введении пошлин оформлены в виде двух прокламаций (одна из разновидностей президентских директив США). Трамп может в любой момент отменить их или изменить условия. До 23 марта допускаются корректировка тарифов и согласование исключений с другими странами. «Мы должны проявить большую гибкость и дух сотрудничества в отношении тех, кто является нашими истинными друзьями, кто честно относится к нам как в области торговли, так и в военной сфере», – написал Трамп в Twitter перед церемонией подписания документов.

Пошлины на импорт алюминия и стали могут стоить экономике США около $9 млрд в год, свидетельствуют расчеты некоммерческой организации Tax Foundation, занимающейся анализом налогово-бюджетной политики.

Как отреагировали в России

Любые торговые ограничения наносят ущерб участникам внешнеэкономической деятельности и развитию мировой экономики в целом, заявил «Ведомостям» представитель «Северстали». Он отметил, что США не являются одним из приоритетных рынков компании. В 2017 г. на США пришлось всего около 2% продаж «Северстали», которые легко будет перенаправить на другие рынки.

Российский металл не представляет угрозы американским производителям алюминия, поскольку это те виды алюминиевой продукции, которые не производятся в достаточном количестве в США, отметил представитель UC Rusal. Так, по первичному алюминию мощности США составляют всего порядка 20% от потребности страны, пояснили в компании. UC Rusal продает в США чуть более 10% от общего объема. В прошлом году компания продала там алюминия на $1,4 млрд.

«Так как решение американского президента направлено на поднятие цен на ввозимый алюминий, чтобы производство в Америке стало рентабельным, пошлины, в конечном счете, будут уплачиваться потребителями, и импортеры будут продолжать поставки, особенно в тех сегментах, которые характеризуются дефицитом производства внутри США», – говорится в комментарии UC Rusal.

НЛМК и Evraz поставляют полуфабрикаты (слябы) на свои предприятия в США, говорили ранее представители компаний. Первая за прошлый год поставила 1,5 млн т слябов, вторая поставки не раскрывает. У НЛМК три завода в Америке производят плоский прокат. В компании заявили, что будут искать решение в рамках действующего законодательства.

По данным таможенной статистики, в 2017 г. Россия поставила в США 4,1 млн т стальной продукции, в том числе полуфабрикатов на $1,6 млрд. Это меньше 10% экспорта, большая часть которого – именно полуфабрикаты.

Реакция Евросоюза

Решение президента США разочаровывает, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни. «ЕС будет внимательно следить за развитием событий, твердо и соразмерно реагировать ради защиты наших работников и промышленности», – написал он в Twitter. Евросоюз и США должны работать вместе, считает он.

В Берлине с озабоченностью восприняли решение президента США о введении пошлин, заявил заместитель официального представителя правительства Германии Георг Штрайтер. «Правительство принципиально отвергает одностороннее введение штрафных пошлин, мы считаем их противозаконными», – сказал Штрайтер.

Ранее Евросоюз заявил о готовности ввести в ответ 25%-ную пошлину на американские мотоциклы, катера, джинсы, косметику, футболки, бурбон, апельсиновый сок, кукурузу и другие товары. Под ответные меры могут попасть товары стоимостью 2,8 млрд евро, сообщал Bloomberg со ссылкой на копию соответствующего документа. Также Еврокомиссия планирует подать иск в рамках ВТО совместно с другими ведущими экономиками и готова принять экстренные меры для защиты европейского рынка от избыточных объемов стали и алюминия.