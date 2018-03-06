Евросоюз готовится ответить США пошлинами на футболки, джинсы и бурбон

Это может стать ответом на решение США ввести заградительные пошлины на металлы
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Евросоюз может ввести пошлины на импорт американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить пошлинами импорт стали и алюминия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, подготовленного Еврокомиссией.

Согласно документу Еврокомиссия предлагает ввести 25%-ную пошлину на американские мотоциклы, катера, джинсы, косметику, футболки, бурбон, апельсиновый сок, кукурузу и другие товары. Под ответные меры могут попасть товары стоимостью 2,8 млрд евро, отмечает агентство.

О планах ввести пошлины на импорт стали и алюминия президент США Дональд Трамп заявил 1 марта на встрече с руководителями 15 крупнейших металлургических американских компаний. По его словам, речь идет о 25%-ной пошлине на сталь и 10%-ной – на алюминий. Документ о введении пошлин еще не подписан.

Решение Трампа раскритиковали в Китае и в Европе. МИД Китая призвал США «следовать многосторонним правилам» и не вредить мировой торговле. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал принимаемые США меры неприемлемыми. Он подчеркивал, что пошлины «заметно повлияют на европейскую экономику и французские компании», а «в торговой войне будут только проигравшие». Поддержку инициатива не нашла и у немецких властей: правительство ФРГ раскритиковало готовящиеся меры, также выразив опасения, что они существенно затронут немецких экспортеров. Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Евросоюза жестких ответных мер.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 2 марта заявил, что действия Вашингтона «не могут быть односторонними». «Если американцы введут пошлины на сталь и алюминий, тогда мы должны относиться к американской продукции таким же образом, – приводило его слова агентство Reuters. – Мы должны показать, что мы тоже можем принять меры».

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович также заявил, что решение США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий несет определенный ущерб для России, но меньший, чем для ЕС и Китая. «Будем изучать, каким именно образом введены эти ограничения, потому что есть определенные процедуры. Юристы уже смотрят, что именно было сделано. Преждевременно говорить [о возможной реакции России], надо все документы внимательно изучить и решить», – говорил он.

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Комментарии  ()
Naissaar
11:23 06.03.2018
Кому нужны их футболки, джинсы и бурбон ? Пусть сами это барахло носят и пьют.
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