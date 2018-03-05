Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4520 от 05.03.2018 под заголовком: Стальная логика Трампа

США готовят заградительные пошлины на металлы

Ответные меры Евросоюза могут сильно ударить по российским компаниям
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Торговый баланс США в 2016 г., как и последние десятилетия, был отрицательным – $800 млрд, свидетельствуют данные ООН. Страна купила больше ($2,2 трлн), чем экспортировала ($1,4 трлн). В субботу президент США объяснил эту ситуацию в своем Twitter: «очень глупые сделки и политика». Он пообещал принять меры: ввести 25%-ные ввозные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий (передает Bloomberg). «Если у нас нет стали – у нас нет страны», – резюмировал Трамп. На это заявление отреагировал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: «Мы должны применить схожие меры к американским товарам», передает Reuters.

Какие меры готов принять Евросоюз и на какую сталь США могут ввести пошлины – не ясно. Представитель Еврокомиссии и представитель Торговой администрации США не ответили на вопросы «Ведомостей». Товарооборот между США и Европой в 2016 г. был 614 млрд евро ($791 млрд), свидетельствуют данные ООН и торговой комиссии Евросоюза. А обмен услугами – 426,2 млрд евро, отмечает последняя.

Стальной вопрос

Потребление стали в США в 2016 г. – 102,6 млн т при производстве 78,5 млн т (более актуальных данных нет). В прошлом году США импортировали больше всех стали в мире – 26,9 млн, отмечает Торговая администрация США. Европа тоже закупает сталь: при производстве в 2016 г. 162 млн т содружество потребляет 172,1 млн т, отмечает World Steel Association. В 2014–2015 гг. в мире производство стали было больше, чем потребление. По итогам 2016 г. профицит стали составил 2,1 млн т. Почти половину производства и потребления в мире обеспечивает Китай (около 800 млн т в год).

США не раз применяли антидемпинговые пошлины к китайским производителям стали, в итоге цены на внутреннем рынке США выше мировых – $940 за тонну холоднокатаной стали против $800 в Европе, напоминает аналитик «Атона» Андрей Лобазов.

Россия поставляет в США как полуфабрикаты (слябы), так и конечную продукцию (холодно- и горячекатаный прокат). США уже хотели в 2016 г. обложить эти товары антидемпинговой пошлиной, но не стали этого делать, признав российский импорт «ничтожно малым». Поставки конечной стальной продукции в США небольшие, подтверждают представители «Северстали», ММК, Evraz и НЛМК. Последние два поставляют полуфабрикаты на свои предприятия в США, признают представители компаний. Evraz за прошлый год поставил 1,5 млн т слябов, НЛМК поставки не раскрывает.

Европейское ограничение

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