Планы США ввести пошлины на импорт стали и алюминия обеспокоили Кремль

Протекционистская политика Трампа может спровоцировать торговую войну Денис Гришкин / Ведомости

Кремль обеспокоен решением властей США ввести заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация заслуживает «самого пристального внимания».

Пресс-секретарь отметил, что в Европе уже высказывали «крайнюю обеспокоенность в связи с подобными решениями». «Мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается теперь в торговых отношениях после этого заявления», - сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле введение пошлин антироссийской мерой, Песков подчеркнул, что «это мера, которая направлена против многих стран».

Президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями американских металлургических компаний 1 марта сообщил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% - для алюминия.

Трамп заявлял, что сталелитейная и алюминиевая промышленность США «уничтожались на протяжении десятков лет» из-за несправедливых правил торговли и неверной политики в отношениях с мировыми странами. Теперь металлурги получат долговременную защиту, указывал он. «Вам нужно будет восстановить ваши отрасли - вот все, о чем я прошу», - обратился он к топ-менеджерам американских компаний на встрече в Белом доме.

Эксперты предупреждают, что решение США спровоцирует ответные ограничительные меры со стороны Китая и других стран и может привести к торговой войне, отмечает Bloomberg. Фондовые рынки США, Европы и Азии отреагировали на анонсированные протекционистские меры падением.

Свое несогласие с действиями Белого дома выразили Евросоюз и власти Китая. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что европейская промышленность не будет страдать от «нечестных» мер, угрожающих трудовому рынку. Евросоюз будет действовать соразмерно действиям США, и в ближайшее время комиссия подготовит предложения о контрмерах в рамках правил Всемирной торговой организации. МИД Китая призывал США «следовать многосторонним правилам» и не вредить мировой торговле.

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